Шеф-повар поделился простым рецептом картофельного пюре

Идеальное картофельное пюре можно получить, если варить овощ не в воде, а в молоке, рассказала в TikTok шеф-повар Розмари Гилл. По ее словам, таким образом выделяемый картофелем крахмал остается в «бульоне», который не нужно сливать, и дает блюду «шелковистый» вкус.

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"Оно превращается в жидкое золото, что позволяет нам получить пышное, шелковистое, сливочное картофельное пюре. Когда вы сливаете воду, в которой варили картофель, вы выбрасываете весь крахмал в канализацию, так что вы тратите его впустую", — объяснила шеф.

Гилл также не рекомендует перебивать картофель блендером или миксером. Повар уточнила, что правильную консистенцию пюре можно получить только с помощью обычной ручной толкушки.

Ранее шеф-повар Глеб Астафьев предупредил, что зеленая картошка может быть ядовита из-за соланина. Это гликоалкалоидный яд, который содержится в видах семейства пасленовых из рода Solanum, таких как картофель, томаты и баклажаны. В природе он может встречаться в любой части растения, включая листья, плоды и клубни. Соланин обладает пестицидными свойствами и является одним из естественных защитных средств растения.

Астафьев уточнил, что от одного такого клубня человек не умрет. Однако чем больше съесть ядовитых овощей, тем хуже будет самочувствие.