Испанский рецепт шарлотки: пикантная версия любимого пирога
Испанская шарлотка с миндалем и ромом — это необычная версия привычного и любимого лакомства. Пирог удивительным образом сочетает в себе нежность яблок, аромат миндаля и легкий вкус рома. Попробуйте приготовить это блюдо для особого случая или просто для того, чтобы побаловать себя и близких.
Ингредиенты
- Яблоки свежие — 4-5 штук небольшие, не очень кислые;
- Сахарный песок — 200 г;
- Разрыхлитель — 1 пакетик;
- Хлебопекарная мука — 1 стакан;
- Куриные яйца — 4 шт;
- Миндаль — 100 г;
- Ром — 2 ст. л;
- Масло (сливочное) — 100 г;
- Ванильный сахар — 1 ч. л;
- Соль поваренная — в тесто;
- Пудра — на присыпку.
Способ приготовления
Хорошенько очистите яблочки — избавьте их от семян, кожицы и сердцевины. Плоды нарежьте на тоненькие кусочки, отправьте в подходящую емкость и залейте ромом. Оставьте их там полежать, чтобы ингредиенты наполнились приятным ароматом. В это время займитесь тестом.
В подходящую емкость разбейте яйца, засыпьте сахар. Взбейте, пока не образуется пышная масса. Медленно всыпайте в нее муку, разрыхлитель, ванильный сахар, щепотку соли, продолжая взбивать на низкой скорости. Растопите в микроволновке сливочное масло и осторожно влейте его в тесто, перемешивая до однородного состояния.
Миндаль измельчите в блендере или кухонном комбайне до состояния мелкой крошки. Отправьте его к готовому тесту и осторожно размешайте до однородности массы.
Форму для выпекания испанской шарлотки надо предварительно подготовить. Бортики и дно смазать сливочным маслом и чуть-чуть присыпать мукой. На дно емкости отправьте яблочные ломтики. Сверху лейте тесто, равномерно распределяя его.
Поместите пирог в духовку и выпекайте примерно 40–45 минут до красивого золотого цвета при температуре 180 градусов.
Когда пирог не будет обжигающе горячим, присыпьте его сверху пудрой.
Делимся полезной информацией об испанской шарлотке с миндалем и ромом:
- Калорийность: около 280 ккал на 100 г;
- Время приготовления: подготовка — 20 минут, выпекание — 40–45 минут.
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