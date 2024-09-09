Испанский рецепт шарлотки

Испанская шарлотка с миндалем и ромом — это необычная версия привычного и любимого лакомства. Пирог удивительным образом сочетает в себе нежность яблок, аромат миндаля и легкий вкус рома. Попробуйте приготовить это блюдо для особого случая или просто для того, чтобы побаловать себя и близких.

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Ингредиенты

Яблоки свежие — 4-5 штук небольшие, не очень кислые;

Сахарный песок — 200 г;

Разрыхлитель — 1 пакетик;

Хлебопекарная мука — 1 стакан;

Куриные яйца — 4 шт;

Миндаль — 100 г;

Ром — 2 ст. л;

Масло (сливочное) — 100 г;

Ванильный сахар — 1 ч. л;

Соль поваренная — в тесто;

Пудра — на присыпку.

Способ приготовления

Хорошенько очистите яблочки — избавьте их от семян, кожицы и сердцевины. Плоды нарежьте на тоненькие кусочки, отправьте в подходящую емкость и залейте ромом. Оставьте их там полежать, чтобы ингредиенты наполнились приятным ароматом. В это время займитесь тестом.

В подходящую емкость разбейте яйца, засыпьте сахар. Взбейте, пока не образуется пышная масса. Медленно всыпайте в нее муку, разрыхлитель, ванильный сахар, щепотку соли, продолжая взбивать на низкой скорости. Растопите в микроволновке сливочное масло и осторожно влейте его в тесто, перемешивая до однородного состояния.

Миндаль измельчите в блендере или кухонном комбайне до состояния мелкой крошки. Отправьте его к готовому тесту и осторожно размешайте до однородности массы.

Форму для выпекания испанской шарлотки надо предварительно подготовить. Бортики и дно смазать сливочным маслом и чуть-чуть присыпать мукой. На дно емкости отправьте яблочные ломтики. Сверху лейте тесто, равномерно распределяя его.

Поместите пирог в духовку и выпекайте примерно 40–45 минут до красивого золотого цвета при температуре 180 градусов.

Когда пирог не будет обжигающе горячим, присыпьте его сверху пудрой.

Делимся полезной информацией об испанской шарлотке с миндалем и ромом:

Калорийность: около 280 ккал на 100 г;

Время приготовления: подготовка — 20 минут, выпекание — 40–45 минут.

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