Рецепт мяса, запеченного в горшочках

Мясо, запеченное в горшочках, — это сытное и ароматное блюдо, которое сохраняет все соки и вкус ингредиентов. Такой способ приготовления позволяет использовать самые разнообразные овощи и специи, создавая свои уникальные комбинации.

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Ингредиенты

Говядина, свинина, курица или любое другое мясо — 500 г;

Луковица — 1 шт;

Зубчики чеснока— 2–3 шт;

Картофелины — 3–4 шт;

Морковка — 1 шт;

Свежие помидоры — 2 шт. (можно заменить несколькими ложками томатной пасты);

Соль, любимые специи, перец — по вкусу;

Лавровый лист — 2 шт;

Травы свежие — по желанию;

Подсолнечное масло — 2 ст. л;

Вода или бульон — 200–300 мл.

Способ приготовления

Возьмите любимое мясо и нарежьте его на кусочки небольшого размера. Лук мелко нарубите, картошку нарежьте кубиками, а морковь натрите. Чеснок пропустите через чеснокодавку.

Обжарьте масло на капле подсолнечного масла на сковородке до появления золотистой корочки. Так оно останется сочным. К мясу закиньте лук с морковкой, жарьте все вместе еще минут пять, пока не станет мягким. Затем добавьте нарезанные на кусочки свежие помидорки или 2–3 ложки томатной пасты. Готовьте еще пару минут.

Возьмите горшочки для запекания. На дно положите картошку, затем мясо с овощами. Туда же положите измельченный чеснок, лаврушку, специи по вкусу, соль и перец. Важно: залейте в каждый горшочек жидкости так, чтобы было достаточно для тушения, но не до самого края.

Закройте емкости крышками. Выпекайте на 180 градусах около полутора часов, пока ингредиенты не размягчатся.

Перед подачей украсьте мясо свежими травами — например, петрушкой, базиликом или укропом.

Делимся очень важной информацией о мясе в горшочках:

Примерная калорийность — около 120–150 ккал на 100 г;

Время, нужное для приготовления, — 20 минут подготовки, запекание занимает 1–1,5 часа.

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