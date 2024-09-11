Огурцы соленые холодным способом: рецепт низкокалорийного блюда

Соленые огурцы, приготовленные холодным способом, сохраняют приятный вкус, а еще хорошо хрустят. Такой способ засолки позволяет минимизировать калорийность и сделать закуску максимально полезной. Огурцы отлично подойдут в качестве гарнира или добавки к основным блюдам.

Ингредиенты

Свежие огурцы — 1 кг

Вода холодная (кипяченая или фильтрованная) — 1 л

Соль крупная (не йодированная) — 2 ст. л.

Чеснок — 3–4 зубчика

Укроп (свежий или сушеный) — по вкусу

Листья смородины, вишни или хрена — по желанию для аромата

Перец черный горошком — 5–6 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Хорошенько промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 1–2 часа. Это поможет огурцам сохранить свою хрустящую текстуру.

В холодной кипяченой воде растворите соль. Хорошо перемешайте, чтобы вся соль полностью растворилась.

Очистите чеснок и нарежьте зубчики на половинки или крупные кусочки. Подготовьте свежий укроп и, по желанию, листья смородины, вишни или хрена для дополнительного аромата.

В чистую банку или кастрюлю выложите слой специй: чеснок, травы, перец. На них плотно укладывайте огурцы.

Покройте ингредиенты подготовленным рассолом так, чтобы они все были погружены в жидкость.

Накройте огурцы крышкой или тарелкой и оставьте при комнатной температуре на 1–2 дня для брожения. После этого огурцы можно убрать в холодильник для хранения.

Соленые огурцы готовы к употреблению уже через 2–3 дня, но для более насыщенного вкуса их можно выдержать дольше.

Делимся полезной информацией о соленых огурцах холодным способом:

калорийность — около 11 ккал на 100 г;

время приготовления — 15 минут активного времени, засолка занимает 2–3 дня.

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