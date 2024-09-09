Перечислены сытные соленые закуски для похудения

Тяга к солёным закускам при снижении веса может стать проблемой. К счастью, существует множество таких продуктов, которые одновременно сытные и питательные.

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Жареный нут. Эта закуска содержит много клетчатки и белка. Благодаря ей вы долго будете себя чувствовать сытым и избежите переедания в течение дня.

Попкорн. Он представляет собой цельное зерно с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки. Лучшим вариантом станет воздушный попкорн, поскольку он не содержит добавленных жиров и калорий.

Эдамаме с морской солью. Эта закуска богата белком, клетчаткой, витаминами. Приготовьте эдамаме на пару или сварите.

Греческий йогурт с солью, огурцом и помидором. Греческий йогурт богат белком и пробиотиками.

Чипсы из капусты. Кале содержит много витаминов A, C и K, антиоксидантов. Чтобы сделать чипсы самостоятельно, смешайте листья капусты с оливковым маслом и посыпьте солью, а затем запекайте всё до хрустящей корочки.

Соленья. Солёные огурцы — низкокалорийная, пикантная закуска, которая удовлетворит вашу тягу к солёному. Также они являются хорошим источником пробиотиков.

Оливки. В их состав входят полезные мононенасыщенные жиры, множество антиоксидантов и противовоспалительных соединений, благотворно влияющих на сердце.

Вяленая индейка. Эта закуска содержит много белка, но меньше жира и калорий, чем традиционная вяленая говядина. Ищите варианты с низким содержанием натрия и без добавления сахара и консервантов.

Яйца, сваренные вкрутую, с солью и перцем. Такие яйца дадут вам белок и полезные жиры.

Рисовые лепёшки с ореховым маслом. Подобные лепёшки станут отличной низкокалорийной и хрустящей закуской.

Семена подсолнечника. Это питательная закуска, которая даёт организму полезные жиры, белки, клетчатку, витамины и минералы. Для контроля уровня натрия выбирайте несолёные или слабосолёные сорта.

Закуски из морских водорослей. Подобные закуски низкокалорийны, содержат йод.

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