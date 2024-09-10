Куриная грудка с грибами на сковороде: пошаговый рецепт

Осень наступила, а значит, настала пора сытных горячих блюд. Сегодня предлагаем приготовить куриную грудку с грибами на сковороде. Подготовили для вас пошаговый рецепт с фото.

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

лесные грибы — 250 г;

масло сливочное 82,5% — 50 г;

соль, перец — по вкусу;

зеленый лук — для сервировки.

Лесные грибы почистить, порезать некрупными кубиками, залить водой и довести до кипения. Затем воду слить и повторить процедуру. Третью воду подсолить и отварить в ней грибы до полуготовности. Белое мясо нарезать некрупными кубиками, на разогретую сковороду добавить половину сливочного масла и обжаривать в нем, помешивая, курицу до румяной корочки. Выложить мясо на тарелку и в той же сковороде обжаривать отваренные грибы до готовности, добавив оставшееся масло. Затем соединить филе и грибы, добавить соль и перец по вкусу и тушить под крышкой пять минут.

Куриную грудку, жаренную с грибами на сковороде, подают, посыпав мелко порезанным зеленым луком. В качестве гарнира подойдет отварной картофель, гречка или макароны.