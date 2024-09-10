Куриная грудка с грибами на сковороде: пошаговый рецепт

Куриная грудка с грибами на сковороде: простейший пошаговый рецепт
Осень наступила, а значит, настала пора сытных горячих блюд. Сегодня предлагаем приготовить куриную грудку с грибами на сковороде. Подготовили для вас пошаговый рецепт с фото.
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- лесные грибы — 250 г;
- масло сливочное 82,5% — 50 г;
- соль, перец — по вкусу;
- зеленый лук — для сервировки.
Лесные грибы почистить, порезать некрупными кубиками, залить водой и довести до кипения. Затем воду слить и повторить процедуру. Третью воду подсолить и отварить в ней грибы до полуготовности. Белое мясо нарезать некрупными кубиками, на разогретую сковороду добавить половину сливочного масла и обжаривать в нем, помешивая, курицу до румяной корочки. Выложить мясо на тарелку и в той же сковороде обжаривать отваренные грибы до готовности, добавив оставшееся масло. Затем соединить филе и грибы, добавить соль и перец по вкусу и тушить под крышкой пять минут.
Куриную грудку, жаренную с грибами на сковороде, подают, посыпав мелко порезанным зеленым луком. В качестве гарнира подойдет отварной картофель, гречка или макароны.
- Калорийность на 100 г: 124,47 ккал.
- БЖУ: 13,8/6,37/1,66.
- Время приготовления: 40 минут.