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Куриная грудка с грибами на сковороде: простейший пошаговый рецепт

Осень наступила, а значит, настала пора сытных горячих блюд. Сегодня предлагаем приготовить куриную грудку с грибами на сковороде. Подготовили для вас пошаговый рецепт с фото.

Куриная грудка с грибами на сковороде: пошаговый рецепт
© globallookpress.com

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400 г;
  • лесные грибы — 250 г;
  • масло сливочное 82,5% — 50 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зеленый лук — для сервировки.

Лесные грибы почистить, порезать некрупными кубиками, залить водой и довести до кипения. Затем воду слить и повторить процедуру. Третью воду подсолить и отварить в ней грибы до полуготовности. Белое мясо нарезать некрупными кубиками, на разогретую сковороду добавить половину сливочного масла и обжаривать в нем, помешивая, курицу до румяной корочки. Выложить мясо на тарелку и в той же сковороде обжаривать отваренные грибы до готовности, добавив оставшееся масло. Затем соединить филе и грибы, добавить соль и перец по вкусу и тушить под крышкой пять минут.

Куриную грудку, жаренную с грибами на сковороде, подают, посыпав мелко порезанным зеленым луком. В качестве гарнира подойдет отварной картофель, гречка или макароны.

  • Калорийность на 100 г: 124,47 ккал.
  • БЖУ: 13,8/6,37/1,66.
  • Время приготовления: 40 минут.

Еда