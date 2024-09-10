Рецепт для похудения: селедка в духовке

Сочная и нежная селедка в духовке отлично подойдет на ужин или обед. При этом блюдо совершенно не навредит фигуре — всего 167 ккал на 100 г.

На две порции возьмите две селедки, 60 г репчатого лука, 20 мл лимонного сока, три грамма соли, грамм молотого перца, 20 г подсолнечного масла.

Рыбу выпотрошите, промойте под проточной водой, высушите полотенцами. Если попалась икра, вложите ее в брюхо.

Селедку натрите солью внутри и снаружи, поперчите и полейте соком лимона. Очистите и порежьте полукольцами лук. Часть вложите в брюхо и добавьте чуть-чуть мякоти лимона.

В форму для выпекания положите фольгу, влейте масло и выложите оставшийся лук. Уложите рыбу «солдатиком» и смажьте ее маслом. Заверните фольгу плотным швом и уберите на 20 минут в нагретую до 180 градусов духовку. По истечении времени откройте фольгу и снова поставьте селедку в духовку подрумяниться. Блюдо готово!

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