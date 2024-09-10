Варианты вкусных блюд из грибов, которые можно собирать в сентябре

Сентябрь — самый разгар грибного сезона. Тихая охота в этот период обычно заканчивается большим уловом. Вот какие грибы можно собрать в первый месяц осени и что из них можно приготовить.

В сентябре можно собрать опята, грузди, сыроежки, рыжики, маслята, подосиновики, моховики, подберезовики, волнушки, лисички и белые грибы. Однако не забывайте и о несъедобных грибах, которые похожи на съедобных собратьев.

У грибов, которые можно есть, естественный равномерный окрас, и они лишены «юбочки» на ножке. Повар Юлия Архипова рекомендует срезать грибы средних размеров.

Белые грибы можно отварить, а затем пожарить на сковороде. Так у вас получится и грибной бульон, и закуска. Белые грибы хорошо дополняют рис, картофель, перловую крупу, макароны и цветную капусту.

Также вы можете обжарить и лисички. Или приготовьте из них суп-пюре, крем-суп, киш, фритату или запеканку.

Из опят получится ароматное жаркое. Грузди обычно маринуют, а рыжики засаливают, передают «Белновости».

Ранее грибники обнаружили редкие черные лисички на Урале. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила журналистам, что некоторые боятся есть этот гриб. Однако в действительности такие лисички съедобны. По ее словам, от обычных лисичек черные отличаются большим количеством меланина. В Германии и Франции этот гриб называют «трубой мертвых» и «трубой смерти».