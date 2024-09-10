«Афиша Рестораны» собирает ведущих шефов страны в загородном клубе We Lodge

Стартовал Chef’s Camp – гастрономический лагерь для шеф-поваров

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Сервис «Афиша Рестораны» стал генеральным и информационным партнёром гастропроекта Chef’s Camp 2024, который проходит с 9 по 14 сентября. Ведущие шеф-повара страны несколько дней проведут в загородном клубе We Lodge для обмена опытом и поиска вдохновения для новых блюд на природе севера Ленинградской области.

Среди участников заявлены бренд-шеф ресторанов 0.75 please Александр Кучеров, бренд-шеф ресторанной группы FolkTeam Евгений Цыганов, шеф-повар ресторанов Capito и Bshushu Александр Архипов, шеф-повар ресторана «Айна» Дмитрий Нечитайлов, шеф-повар ресторана Le pigeon Леонид Конобрицкий, бренд-шеф отеля «Гельвеция», ресторанов Café Claret и Marius Александр Богданов. Модератором программы выступит шеф-повар ресторана Hvoy Владимир Батов.

Шефы познакомятся с локальными продуктами фермерских хозяйств Ленинградской области, будут лично собирать грибы и другие ингредиенты на диком острове Медного озера, а после экспериментировать с их приготовлением на живом огне. Следить за событиями гастрономического лагеря можно будет в соцсетях We Lodge и «Афиши Рестораны» или лично посетить ужины в рамках Chef’s Camp в лесной беседке ресторана Hvoy.