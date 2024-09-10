Названы самые сытные продукты

Названы продукты, которые лучше всего насыщают
Наиболее сытные продукты — это, как правило, цельные и необработанные. В них также должно быть много белка и клетчатки.
- Варёный или печёный картофель. Это самая сытная пища. В состав картошки входят вода, углеводы, клетчатка, витамины, минералы, белок (ингибитор протеиназы 2 (PI2)).
- Яйца. Они содержат омега-3 жирные кислоты, витамины, белок. В одном большом яйце — более 6 г белка. Одно исследование показало, что те, кто употреблял по два яйца ежедневно в течение четырёх недель, имели более низкий уровень гормона голода грелина, чем люди, которые съедали овсянку на завтрак.
- Овсянка. В ней много клетчатки. Доказано, что люди, которые её едят, чувствуют себя менее голодными, чем те, кто употребляет готовые хлопья. Также они потребляют меньше калорий во время обеда.
- Рыба. По индексу сытости она находится на втором месте после картофеля. Наиболее полезными вариантами считаются лосось, анчоусы, тунец, сардины, белая рыба.
- Супы. Некоторые исследования демонстрируют, что они могут насыщать сильнее, чем традиционные блюда с теми же ингредиентами. Но будьте осторожны с консервированными супами.
- Постное мясо. Курица и говядина — очень сытные виды мяса. При этом ешьте красное мясо в умеренных количествах, так как его чрезмерное потребление связано с болезнями сердца и раком толстой кишки.
- Греческий йогурт. В его состав входят жир и постный белок. Одно исследование показало, что женщины, которые ели греческий йогурт с высоким содержанием белка, дольше ощущали сытость, были менее голодны и ужинали позже по сравнению с теми, кто употреблял закуски с низким содержанием белка.
- Овощи. В их состав входят вода и клетчатка, которые могут помочь насытиться. Также овощи низкокалорийны. Согласно результатам исследований, регулярное употребление овощей может снизить риск возникновения некоторых болезней, включая рак.
- Творог. Это ещё один продукт, содержащий много белка. Помимо этого, творог богат кальцием и другими питательными веществами.
- Бобовые и фасоль. В рамках одного исследования выяснилось, что люди чувствовали себя на 31% более сытыми после употребления бобовых по сравнению с употреблением макарон и хлеба.
- Фрукты. На первом месте среди фруктов по индексу сытости стоят апельсины.
- Киноа. В одной чашке киноа содержится примерно 8 г белка и 5 г клетчатки.
- Орехи. Они богаты питательными веществами, белками и полезными жирами.
- Масло среднецепочечных триглицеридов. Некоторые исследования показывают, что оно способно подавлять аппетит. Его можно найти в некоторых продуктах в натуральном виде. Это в том числе сыр, масло, тёмный шоколад, кокосовое масло, паальмоядровое масло, орехи.
- Попкорн. В нём мало калорий, но при этом есть антиоксиданты и клетчатка.
- Молочные продукты с низким содержанием жира. Это молоко, йогурт, сыр. Они могут способствовать насыщению.
- Арахисовое масло. В его состав входят жир и белок. Полезные жиры в этом масле способны снижать уровень «плохого» холестерина и повышать уровень «хорошего».
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