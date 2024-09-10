Тыква: польза для здоровья и семь интересных рецептов с ней

Тыква: польза для здоровья и 7 интересных рецептов с ней
Кабачковая страда и страдания подошли к концу? Это значит, что пришло время тыквы. Это не только вкусный и универсальный продукт, но и богатый источник питательных веществ, который приносит много пользы для здоровья. Вот ее основные полезные свойства.
Богата витаминами и минералами
Это витамин A (бета-каротин) — он улучшает зрение, укрепляет иммунитет и помогает поддерживать здоровье кожи. Витамин C — способствует укреплению иммунной системы, помогает в заживлении ран и улучшает состояние кожи. Витамины группы B (B2, B6) — важны для нормального обмена веществ и поддержания энергии. Витамин E — мощный антиоксидант, который замедляет старение клеток. Калий — регулирует уровень жидкости в организме, поддерживает здоровье сердца и мышц.
Помогает при похудении
Тыква — низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой, что делает ее идеальной для диетического питания. Клетчатка улучшает пищеварение, увеличивает чувство сытости, что помогает контролировать аппетит и снижать вес. «А еще тыква помогает регулировать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину. Это делает ее полезной для людей с диабетом или тех, кто хочет предотвратить развитие этого заболевания», — объяснила нутрициолог Елена Мухина.
Вот 7 необычных рецептов из тыквы от шеф-повара Руслана Миронова, которые помогут раскрыть всю ее кулинарную уникальность.
Тыквенный хумус
- 200 г вареной тыквы.
- 1 банка нута (400 г).
- 2 ст. л. тахини (кунжутная паста).
- 2 зубчика чеснока.
- 1 ч. л. лимонного сока.
- 1 ч. л. молотой паприки.
- Соль и перец по вкусу.
- Оливковое масло для подачи.
- Измельчите нут и тыкву в блендере до однородной массы.
- Добавьте тахини, чеснок, лимонный сок, паприку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Подавать хумус с оливковым маслом и лепешками или овощами.
Тыквенные оладьи с рикоттой
- 300 г тертой тыквы.
- 200 г рикотты.
- 1 яйцо.
- 2 ст. л. муки.
- Щепотка соли.
- Оливковое масло для жарки.
- Смешайте тыкву с рикоттой, яйцом, мукой и солью до получения теста.
- Разогрейте масло на сковороде и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
- Подавайте с йогуртом или сметаной.
Тыквенные ньокки с шалфеем и сливочным соусом
- 400 г запеченной тыквы.
- 150 г муки.
- 1 яйцо.
- 50 г пармезана.
- Щепотка мускатного ореха.
- 50 г сливочного масла.
- Листья шалфея.
- Измельчите тыкву в пюре, добавьте муку, яйцо, пармезан и мускатный орех. Замесите тесто.
- Сформируйте ньокки и отварите их в подсоленной воде до всплытия.
- Обжарьте листья шалфея в сливочном масле и полейте ним готовые ньокки.
Суп-пюре с тыквой и апельсином
- 500 г тыквы.
- 1 апельсин (сок и цедра).
- 1 морковь.
- 1 луковица.
- 1 ч. л. карри.
- 500 мл овощного бульона.
- Соль и перец по вкусу.
- Обжарьте лук и морковь, добавьте тыкву и тушите 10 минут.
- Влейте бульон и готовьте до мягкости овощей.
- Добавьте сок и цедру апельсина, карри, соль и перец. Измельчите суп в блендере.
Тыквенные пирожки с козьим сыром и орехами
- 300 г тыквенного пюре.
- 100 г козьего сыра.
- 50 г грецких орехов.
- 1 упаковка слоеного теста.
- 1 яйцо (для смазывания).
- Разделите тесто на квадраты.
- На каждый квадрат положите немного тыквенного пюре, козьего сыра и орехов.
- Сложите тесто пополам, прижмите края и смажьте яйцом. Выпекайте 15—20 минут при 180°C.
Тыквенное латте
- 100 г тыквенного пюре.
- 300 мл молока.
- 1 ч. л. корицы.
- 0,5 ч. л. имбиря.
- 1 ст. л. меда или кленового сиропа.
- 100 мл эспрессо или крепкого кофе.
- Нагрейте молоко с тыквенным пюре и специями, добавьте мед.
- Влейте смесь в чашку с эспрессо или кофе.
- Украсьте взбитыми сливками и корицей.
Тыквенные конфеты с шоколадом
- 200 г тыквенного пюре.
- 100 г темного шоколада.
- 50 г кокосовой стружки.
- 2 ст. л. меда.
- Щепотка корицы.
- Смешайте тыквенное пюре с кокосовой стружкой, медом и корицей.
- Сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в растопленном шоколаде.
- Охладите в холодильнике до застывания шоколада.