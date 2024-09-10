Тыква: польза для здоровья и семь интересных рецептов с ней

Кабачковая страда и страдания подошли к концу? Это значит, что пришло время тыквы. Это не только вкусный и универсальный продукт, но и богатый источник питательных веществ, который приносит много пользы для здоровья. Вот ее основные полезные свойства.

Богата витаминами и минералами

Это витамин A (бета-каротин) — он улучшает зрение, укрепляет иммунитет и помогает поддерживать здоровье кожи. Витамин C — способствует укреплению иммунной системы, помогает в заживлении ран и улучшает состояние кожи. Витамины группы B (B2, B6) — важны для нормального обмена веществ и поддержания энергии. Витамин E — мощный антиоксидант, который замедляет старение клеток. Калий — регулирует уровень жидкости в организме, поддерживает здоровье сердца и мышц.

Помогает при похудении

Тыква — низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой, что делает ее идеальной для диетического питания. Клетчатка улучшает пищеварение, увеличивает чувство сытости, что помогает контролировать аппетит и снижать вес. «А еще тыква помогает регулировать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину. Это делает ее полезной для людей с диабетом или тех, кто хочет предотвратить развитие этого заболевания», — объяснила нутрициолог Елена Мухина.

Вот 7 необычных рецептов из тыквы от шеф-повара Руслана Миронова, которые помогут раскрыть всю ее кулинарную уникальность.

Тыквенный хумус

200 г вареной тыквы.

1 банка нута (400 г).

2 ст. л. тахини (кунжутная паста).

2 зубчика чеснока.

1 ч. л. лимонного сока.

1 ч. л. молотой паприки.

Соль и перец по вкусу.

Оливковое масло для подачи.

Измельчите нут и тыкву в блендере до однородной массы. Добавьте тахини, чеснок, лимонный сок, паприку, соль и перец. Хорошо перемешайте. Подавать хумус с оливковым маслом и лепешками или овощами.

Тыквенные оладьи с рикоттой

300 г тертой тыквы.

200 г рикотты.

1 яйцо.

2 ст. л. муки.

Щепотка соли.

Оливковое масло для жарки.

Смешайте тыкву с рикоттой, яйцом, мукой и солью до получения теста. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с йогуртом или сметаной.

Тыквенные ньокки с шалфеем и сливочным соусом

400 г запеченной тыквы.

150 г муки.

1 яйцо.

50 г пармезана.

Щепотка мускатного ореха.

50 г сливочного масла.

Листья шалфея.

Измельчите тыкву в пюре, добавьте муку, яйцо, пармезан и мускатный орех. Замесите тесто. Сформируйте ньокки и отварите их в подсоленной воде до всплытия. Обжарьте листья шалфея в сливочном масле и полейте ним готовые ньокки.

Суп-пюре с тыквой и апельсином

500 г тыквы.

1 апельсин (сок и цедра).

1 морковь.

1 луковица.

1 ч. л. карри.

500 мл овощного бульона.

Соль и перец по вкусу.

Обжарьте лук и морковь, добавьте тыкву и тушите 10 минут. Влейте бульон и готовьте до мягкости овощей. Добавьте сок и цедру апельсина, карри, соль и перец. Измельчите суп в блендере.

Тыквенные пирожки с козьим сыром и орехами

300 г тыквенного пюре.

100 г козьего сыра.

50 г грецких орехов.

1 упаковка слоеного теста.

1 яйцо (для смазывания).

Разделите тесто на квадраты. На каждый квадрат положите немного тыквенного пюре, козьего сыра и орехов. Сложите тесто пополам, прижмите края и смажьте яйцом. Выпекайте 15—20 минут при 180°C.

Тыквенное латте

100 г тыквенного пюре.

300 мл молока.

1 ч. л. корицы.

0,5 ч. л. имбиря.

1 ст. л. меда или кленового сиропа.

100 мл эспрессо или крепкого кофе.

Нагрейте молоко с тыквенным пюре и специями, добавьте мед. Влейте смесь в чашку с эспрессо или кофе. Украсьте взбитыми сливками и корицей.

Тыквенные конфеты с шоколадом

200 г тыквенного пюре.

100 г темного шоколада.

50 г кокосовой стружки.

2 ст. л. меда.

Щепотка корицы.