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Тыква: польза для здоровья и 7 интересных рецептов с ней

Кабачковая страда и страдания подошли к концу? Это значит, что пришло время тыквы. Это не только вкусный и универсальный продукт, но и богатый источник питательных веществ, который приносит много пользы для здоровья. Вот ее основные полезные свойства.

Тыква: польза для здоровья и семь интересных рецептов с ней
© РИА Новости

Богата витаминами и минералами

Это витамин A (бета-каротин) — он улучшает зрение, укрепляет иммунитет и помогает поддерживать здоровье кожи. Витамин C — способствует укреплению иммунной системы, помогает в заживлении ран и улучшает состояние кожи. Витамины группы B (B2, B6) — важны для нормального обмена веществ и поддержания энергии. Витамин E — мощный антиоксидант, который замедляет старение клеток. Калий — регулирует уровень жидкости в организме, поддерживает здоровье сердца и мышц.

Помогает при похудении

Тыква — низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой, что делает ее идеальной для диетического питания. Клетчатка улучшает пищеварение, увеличивает чувство сытости, что помогает контролировать аппетит и снижать вес. «А еще тыква помогает регулировать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину. Это делает ее полезной для людей с диабетом или тех, кто хочет предотвратить развитие этого заболевания», — объяснила нутрициолог Елена Мухина.

Вот 7 необычных рецептов из тыквы от шеф-повара Руслана Миронова, которые помогут раскрыть всю ее кулинарную уникальность.

Тыквенный хумус

  • 200 г вареной тыквы.
  • 1 банка нута (400 г).
  • 2 ст. л. тахини (кунжутная паста).
  • 2 зубчика чеснока.
  • 1 ч. л. лимонного сока.
  • 1 ч. л. молотой паприки.
  • Соль и перец по вкусу.
  • Оливковое масло для подачи.
  1. Измельчите нут и тыкву в блендере до однородной массы.
  2. Добавьте тахини, чеснок, лимонный сок, паприку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  3. Подавать хумус с оливковым маслом и лепешками или овощами.

Тыквенные оладьи с рикоттой

  • 300 г тертой тыквы.
  • 200 г рикотты.
  • 1 яйцо.
  • 2 ст. л. муки.
  • Щепотка соли.
  • Оливковое масло для жарки.
  1. Смешайте тыкву с рикоттой, яйцом, мукой и солью до получения теста.
  2. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
  3. Подавайте с йогуртом или сметаной.

Тыквенные ньокки с шалфеем и сливочным соусом

  • 400 г запеченной тыквы.
  • 150 г муки.
  • 1 яйцо.
  • 50 г пармезана.
  • Щепотка мускатного ореха.
  • 50 г сливочного масла.
  • Листья шалфея.
  1. Измельчите тыкву в пюре, добавьте муку, яйцо, пармезан и мускатный орех. Замесите тесто.
  2. Сформируйте ньокки и отварите их в подсоленной воде до всплытия.
  3. Обжарьте листья шалфея в сливочном масле и полейте ним готовые ньокки.

Суп-пюре с тыквой и апельсином

  • 500 г тыквы.
  • 1 апельсин (сок и цедра).
  • 1 морковь.
  • 1 луковица.
  • 1 ч. л. карри.
  • 500 мл овощного бульона.
  • Соль и перец по вкусу.
  1. Обжарьте лук и морковь, добавьте тыкву и тушите 10 минут.
  2. Влейте бульон и готовьте до мягкости овощей.
  3. Добавьте сок и цедру апельсина, карри, соль и перец. Измельчите суп в блендере.

Тыквенные пирожки с козьим сыром и орехами

  • 300 г тыквенного пюре.
  • 100 г козьего сыра.
  • 50 г грецких орехов.
  • 1 упаковка слоеного теста.
  • 1 яйцо (для смазывания).
  1. Разделите тесто на квадраты.
  2. На каждый квадрат положите немного тыквенного пюре, козьего сыра и орехов.
  3. Сложите тесто пополам, прижмите края и смажьте яйцом. Выпекайте 15—20 минут при 180°C.

Тыквенное латте

  • 100 г тыквенного пюре.
  • 300 мл молока.
  • 1 ч. л. корицы.
  • 0,5 ч. л. имбиря.
  • 1 ст. л. меда или кленового сиропа.
  • 100 мл эспрессо или крепкого кофе.
  1. Нагрейте молоко с тыквенным пюре и специями, добавьте мед.
  2. Влейте смесь в чашку с эспрессо или кофе.
  3. Украсьте взбитыми сливками и корицей.

Тыквенные конфеты с шоколадом

  • 200 г тыквенного пюре.
  • 100 г темного шоколада.
  • 50 г кокосовой стружки.
  • 2 ст. л. меда.
  • Щепотка корицы.
  1. Смешайте тыквенное пюре с кокосовой стружкой, медом и корицей.
  2. Сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в растопленном шоколаде.
  3. Охладите в холодильнике до застывания шоколада.
Еда
Елена Мухина