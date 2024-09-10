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Готовлю по утрам «Мозги ткача»: дети и муж в восторге — просят добавки

Блюдо «Мозги ткача» пошло из Франции. Это вкусная намазка, которая готовится из простых и доступных продуктов, но она точно никого не оставит равнодушным.

Рецепт бутерброда «Мозги ткача»: дети и муж в восторге
© globallookpress.com

«Мозги ткача» готовятся из творога, заправленного оливковым маслом или сметаной, уксусом. Блюдо украшается зеленью. Подается на тарталетках или гренках.

Намазку приготовить очень просто. В творог добавьте чеснок, мелко рубленную зелень. Заправьте сметаной или майонезом. Выложите на гренки. Блюдо готово!

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