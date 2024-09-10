Рецепт бутерброда «Мозги ткача»: дети и муж в восторге

Блюдо «Мозги ткача» пошло из Франции. Это вкусная намазка, которая готовится из простых и доступных продуктов, но она точно никого не оставит равнодушным.

«Мозги ткача» готовятся из творога, заправленного оливковым маслом или сметаной, уксусом. Блюдо украшается зеленью. Подается на тарталетках или гренках.

Намазку приготовить очень просто. В творог добавьте чеснок, мелко рубленную зелень. Заправьте сметаной или майонезом. Выложите на гренки. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что морковь по-корейски с перцем придется по вкусу любителям острого. Такая закуска готовится легко и станет отличным дополнением к любому столу.

До этого NEWS.ru рассказывал, как приготовить запеканку как в СССР. Секрет такой запеканки заключается в рецепте по ГОСТу 1964 года, который оставался неизменным до середины 1980-х годов.

Также NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет для завтрака. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.