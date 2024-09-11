Фаршированные перцы с гречкой: пошаговый рецепт необычной версии блюда
Фаршированные перцы с гречкой — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Гречка, богатая витаминами и микроэлементами, отлично сочетается с сочными болгарскими перцами и мясной начинкой. Это идеальный вариант для тех, кто ищет новые идеи для разнообразия повседневного меню.
Ингредиенты
- Перцы — 6–8 шт.
- Гречневая крупа — 150 г
- Фарш (любой) — 400 г
- Луковица — 1 шт.
- Морковка — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт. (среднего размера)
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Соль, приправы, перец — по вкусу
- Масло подсолнечное — 2 ст. л.
- Вода или бульон — 1 л
- Травы свежие — для подачи
Пошаговый рецепт приготовления
Как следует промойте под водой перцы, аккуратно срежьте верхушки и уберите перегородки с семенами. Старайтесь не повредить перцы.
Промойте гречку и залейте кипятком в соотношении 1:2. Варите на медленном огне до готовности, затем остудите.
Лук нарежьте, морковь натрите. На сковородке с каплей масла обжарьте морковку с луком до мягкости. Добавьте фарш и готовьте, пока он не поменяет цвет. Смешайте готовый фарш с гречкой, посолите, поперчите, добавьте любимых приправ.
Положите начинку внутрь перцев. Старайтесь укладывать ее плотно. Составляйте перцы в кастрюле вертикально. Отправьте туда же нарезанные помидоры, томатную пасту и воду или бульон. Тушите на среднем огне под крышкой около часа, пока перцы не станут мягкими.
Подавайте фаршированные перцы горячими, присыпанными сверху свежими травами.
Делимся полезной информацией о фаршированных перцах с гречкой:
- калорийность — около 140 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 1 часа 20 минут.
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