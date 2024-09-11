Фаршированные перцы с гречкой: пошаговый рецепт

Фаршированные перцы с гречкой — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Гречка, богатая витаминами и микроэлементами, отлично сочетается с сочными болгарскими перцами и мясной начинкой. Это идеальный вариант для тех, кто ищет новые идеи для разнообразия повседневного меню.

Ингредиенты

Перцы — 6–8 шт.

Гречневая крупа — 150 г

Фарш (любой) — 400 г

Луковица — 1 шт.

Морковка — 1 шт.

Помидоры — 2 шт. (среднего размера)

Томатная паста — 1 ст. л.

Соль, приправы, перец — по вкусу

Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Вода или бульон — 1 л

Травы свежие — для подачи

Пошаговый рецепт приготовления

Как следует промойте под водой перцы, аккуратно срежьте верхушки и уберите перегородки с семенами. Старайтесь не повредить перцы.

Промойте гречку и залейте кипятком в соотношении 1:2. Варите на медленном огне до готовности, затем остудите.

Лук нарежьте, морковь натрите. На сковородке с каплей масла обжарьте морковку с луком до мягкости. Добавьте фарш и готовьте, пока он не поменяет цвет. Смешайте готовый фарш с гречкой, посолите, поперчите, добавьте любимых приправ.

Положите начинку внутрь перцев. Старайтесь укладывать ее плотно. Составляйте перцы в кастрюле вертикально. Отправьте туда же нарезанные помидоры, томатную пасту и воду или бульон. Тушите на среднем огне под крышкой около часа, пока перцы не станут мягкими.

Подавайте фаршированные перцы горячими, присыпанными сверху свежими травами.

Делимся полезной информацией о фаршированных перцах с гречкой:

калорийность — около 140 ккал на 100 г;

время приготовления — около 1 часа 20 минут.

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