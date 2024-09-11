Готовим лечо по итальянскому рецепту

Пепероната — традиционное блюдо итальянской кухни из сладкого перца, сочных томатов и чеснока. Это аппетитное сочетание овощей можно есть самостоятельно, а можно использовать как гарнир. Кроме того, блюдо очень напоминает так любимое в России лечо. Попробуйте приготовить пеперонату дома по нашему рецепту.

Ингредиенты

Сладкий перец — 4–5 шт. (разных цветов)

Зубчики чеснока — 2 шт.

Томаты свежие — 4 шт.

Луковица — 2 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Белое вино (сухое) — 100 мл (по желанию)

Базилик (возьмите свежий) — 1 пучок

Соль, приправы, перец — по вкусу

Сахарный песок — 1 ч. л. (по желанию)

Способ приготовления

Лук нарубите на полукольца, а чеснок — тонкими пластинками. Томаты избавьте от кожуры (можно для этого обдать их кипятком), нарежьте кубиками. Болгарский перец нарежьте полосками.

В подходящей для жарки емкости обжарьте лук с чесночком (рекомендуем поступить как итальянцы и использовать оливковое). Вам понадобится 5–7 минут — нужно, чтобы ингредиенты стали прозрачными и дали аромат.

К луку с чесноком отправьте полосочки перца. Тушите все продукты вместе минут 10, до мягкости перца. Затем закиньте в ту же емкость кубики помидоров, как следует все размешайте и влейте, если хотите, белое вино. Снизьте нагрев, тушите все ингредиенты вместе примерно минут 15. Нужно, чтобы сок слегка испарился, а продукты размягчились.

Затем в будущее лечо по-итальянски отправьте любимые приправы (рекомендуем итальянские травы), посолите и поперчите блюдо. Для баланса вкуса можно также добавить чуть-чуть сахара.

Нарежьте крупно свежий базилик, отправьте его в самом конце к остальным продуктам.

Готовое итальянское лечо снимите с плитки и дайте постоять пару минут под крышкой — настояться. Подавайте либо холодным, либо горячим — как вам больше по душе.

Делимся полезной информацией об итальянском лечо, или пеперонате:

калорийность — около 90 ккал на 100 г;

время приготовления — подготовка займет около 20 минут, тушение — 30 минут.

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