Рецепт оладьев из манки и овсянки

Завтракам всегда нужно всегда уделять особое внимание, так как этот прием пищи важен для состояния организма и пищеварительной системы. Не нужно ограничивать себя во вкусных блюдах. Можно приготовить вкуснейшие оладьи из манки и овсянки.

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Для приготовления возьмите стакан манки, стакан овсяных хлопьев, три яйца, 200 мл кефира, три столовых ложки растительного масла, две столовых ложки сахарного песка, половину чайной ложки соды и столько же соли.

Хлопья измельчите в блендере, смешайте с манкой и залейте кефиром до разбухания. После этого добавьте сахар, яйца, соду, масло и соль. Все тщательно перемешайте и пожарьте на сухой сковороде. Блюдо готово!

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