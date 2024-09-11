Десять рецептов из картошки, овощей и не только

Запеканка возникла как способ использовать остатки продуктов. Все, что находилось у хозяйки под рукой, шло в ход. Немного овощей, фарша, рыбы, зелени, сыра… Немного времени и фантазии — и вся семья собирается за столом, чтобы насладиться горячим, ароматным, вкусным и полезным блюдом. Собственно, ничего не мешает нам пойти тем же путем, верно? Вот 10 интересных рецептов запеканки из картофеля, овощей и других ингредиентов от шеф-повара Руслана Миронова.

Картофельная запеканка с сыром и беконом

Картофель — 800 г

Бекон — 200 г

Сыр (моцарелла или чеддер) — 150 г

Сливки 20% — 200 мл

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Нарежьте картофель тонкими кружочками и слегка отварите (5 минут). Бекон обжарьте до хрустящей корочки. В форму для запекания выложите слои картофеля, бекона и сыра, полейте сливками с добавлением чеснока, соли и перца. Запекайте при 180°C 30—35 минут до золотистой корочки.

Овощная запеканка с брокколи и цветной капустой

Картофель — 500 г

Брокколи — 300 г

Цветная капуста — 300 г

Сыр пармезан — 100 г

Яйца — 2 шт.

Сливки — 150 мл

Соль, перец — по вкусу

Отварите картофель, брокколи и цветную капусту до полуготовности. Выложите слоями овощи в форму. Взбейте яйца со сливками и залейте овощи. Посыпьте сверху тертым сыром и запекайте при 180°C около 25—30 минут.

Картофельная запеканка с грибами и курицей

Картофель — 600 г

Куриное филе — 300 г

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Сыр — 100 г

Сметана — 150 г

Соль, перец — по вкусу

Отварите картофель и нарежьте кружочками. Обжарьте курицу с грибами и луком до готовности. В форму выложите слой картофеля, затем смесь курицы и грибов, снова картофель. Залейте сметаной, посыпьте сыром. Запекайте при 180°C 30 минут до румяности.

Запеканка с картофелем, шпинатом и фетой

Картофель — 500 г

Шпинат — 200 г

Сыр фета — 150 г

Лук — 1 шт.

Сливки — 100 мл

Яйца — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Отварите картофель и нарежьте кружочками. Лук обжарьте, добавьте шпинат и готовьте 3 минуты. В форму выложите слои картофеля, шпината и феты. Залейте смесью яиц и сливок, запекайте 25—30 минут при 180°C.

Запеканка с картофелем, кабачками и сыром

Картофель — 500 г

Кабачки — 300 г

Сыр — 150 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 100 мл

Соль, перец — по вкусу

Нарежьте картофель и кабачки кружочками. Выложите слоями в форму, посыпьте тертым сыром. Взбейте яйца с молоком, залейте запеканку и запекайте при 180°C около 30 минут.

Запеканка с картофелем, рыбой и шпинатом

Картофель — 600 г

Филе трески или семги — 400 г

Шпинат — 150 г

Сливки — 200 мл

Сыр — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Отварите картофель, нарежьте кружочками. Рыбу нарежьте кусочками, шпинат слегка обжарьте. Выложите в форму слоями картофель, рыбу, шпинат, залейте сливками и посыпьте сыром. Запекайте при 180°C 25—30 минут.

Вегетарианская запеканка с картофелем, баклажанами и томатами

Картофель — 500 г

Баклажаны — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Сыр — 100 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Итальянские травы — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Нарежьте картофель, баклажаны и помидоры кружочками. Выложите слоями в форму для запекания. Посыпьте травами и сыром, сбрызните маслом. Запекайте при 180°C 30—35 минут.

Картофельная запеканка с ветчиной и сыром

Картофель — 600 г

Ветчина — 200 г

Сыр — 150 г

Сметана — 200 мл

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец — по вкусу

Нарежьте картофель тонкими кружочками. Ветчину и сыр нарежьте кубиками. Выложите слоями картофель, ветчину, сыр и сметану с чесноком. Запекайте при 180°C около 35 минут.

Запеканка с картофелем и цветной капустой в сырном соусе

Картофель — 500 г

Цветная капуста — 300 г

Сыр — 150 г

Молоко — 150 мл

Мука — 1 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Соль, перец — по вкусу

Отварите картофель и цветную капусту. Приготовьте соус: обжарьте муку в масле, добавьте молоко и сыр, помешивайте до загустения. Выложите картофель и капусту в форму, залейте соусом. Запекайте 25 минут при 180°C.

Запеканка с картофелем, мясным фаршем и сыром

Картофель — 600 г

Мясной фарш — 400 г

Лук — 1 шт.

Сыр — 150 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Сметана — 100 мл

Соль, перец — по вкусу