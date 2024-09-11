Десять рецептов из картошки, овощей и не только

Запеканка: 10 рецептов из картошки, овощей и не только
Запеканка возникла как способ использовать остатки продуктов. Все, что находилось у хозяйки под рукой, шло в ход. Немного овощей, фарша, рыбы, зелени, сыра… Немного времени и фантазии — и вся семья собирается за столом, чтобы насладиться горячим, ароматным, вкусным и полезным блюдом. Собственно, ничего не мешает нам пойти тем же путем, верно? Вот 10 интересных рецептов запеканки из картофеля, овощей и других ингредиентов от шеф-повара Руслана Миронова.
Картофельная запеканка с сыром и беконом
- Картофель — 800 г
- Бекон — 200 г
- Сыр (моцарелла или чеддер) — 150 г
- Сливки 20% — 200 мл
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
- Нарежьте картофель тонкими кружочками и слегка отварите (5 минут).
- Бекон обжарьте до хрустящей корочки.
- В форму для запекания выложите слои картофеля, бекона и сыра, полейте сливками с добавлением чеснока, соли и перца.
- Запекайте при 180°C 30—35 минут до золотистой корочки.
Овощная запеканка с брокколи и цветной капустой
- Картофель — 500 г
- Брокколи — 300 г
- Цветная капуста — 300 г
- Сыр пармезан — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Сливки — 150 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Отварите картофель, брокколи и цветную капусту до полуготовности.
- Выложите слоями овощи в форму.
- Взбейте яйца со сливками и залейте овощи.
- Посыпьте сверху тертым сыром и запекайте при 180°C около 25—30 минут.
Картофельная запеканка с грибами и курицей
- Картофель — 600 г
- Куриное филе — 300 г
- Шампиньоны — 200 г
- Лук — 1 шт.
- Сыр — 100 г
- Сметана — 150 г
- Соль, перец — по вкусу
- Отварите картофель и нарежьте кружочками.
- Обжарьте курицу с грибами и луком до готовности.
- В форму выложите слой картофеля, затем смесь курицы и грибов, снова картофель. Залейте сметаной, посыпьте сыром.
- Запекайте при 180°C 30 минут до румяности.
Запеканка с картофелем, шпинатом и фетой
- Картофель — 500 г
- Шпинат — 200 г
- Сыр фета — 150 г
- Лук — 1 шт.
- Сливки — 100 мл
- Яйца — 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Отварите картофель и нарежьте кружочками.
- Лук обжарьте, добавьте шпинат и готовьте 3 минуты.
- В форму выложите слои картофеля, шпината и феты.
- Залейте смесью яиц и сливок, запекайте 25—30 минут при 180°C.
Запеканка с картофелем, кабачками и сыром
- Картофель — 500 г
- Кабачки — 300 г
- Сыр — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 100 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Нарежьте картофель и кабачки кружочками.
- Выложите слоями в форму, посыпьте тертым сыром.
- Взбейте яйца с молоком, залейте запеканку и запекайте при 180°C около 30 минут.
Запеканка с картофелем, рыбой и шпинатом
- Картофель — 600 г
- Филе трески или семги — 400 г
- Шпинат — 150 г
- Сливки — 200 мл
- Сыр — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
- Отварите картофель, нарежьте кружочками.
- Рыбу нарежьте кусочками, шпинат слегка обжарьте.
- Выложите в форму слоями картофель, рыбу, шпинат, залейте сливками и посыпьте сыром.
- Запекайте при 180°C 25—30 минут.
Вегетарианская запеканка с картофелем, баклажанами и томатами
- Картофель — 500 г
- Баклажаны — 2 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Сыр — 100 г
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Итальянские травы — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Нарежьте картофель, баклажаны и помидоры кружочками.
- Выложите слоями в форму для запекания.
- Посыпьте травами и сыром, сбрызните маслом.
- Запекайте при 180°C 30—35 минут.
Картофельная запеканка с ветчиной и сыром
- Картофель — 600 г
- Ветчина — 200 г
- Сыр — 150 г
- Сметана — 200 мл
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль, перец — по вкусу
- Нарежьте картофель тонкими кружочками.
- Ветчину и сыр нарежьте кубиками.
- Выложите слоями картофель, ветчину, сыр и сметану с чесноком.
- Запекайте при 180°C около 35 минут.
Запеканка с картофелем и цветной капустой в сырном соусе
- Картофель — 500 г
- Цветная капуста — 300 г
- Сыр — 150 г
- Молоко — 150 мл
- Мука — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 50 г
- Соль, перец — по вкусу
- Отварите картофель и цветную капусту.
- Приготовьте соус: обжарьте муку в масле, добавьте молоко и сыр, помешивайте до загустения.
- Выложите картофель и капусту в форму, залейте соусом.
- Запекайте 25 минут при 180°C.
Запеканка с картофелем, мясным фаршем и сыром
- Картофель — 600 г
- Мясной фарш — 400 г
- Лук — 1 шт.
- Сыр — 150 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Сметана — 100 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Отварите картофель, нарежьте кружочками.
- Обжарьте фарш с луком и томатной пастой.
- Выложите в форму слои картофеля, фарша и сыра. Смешайте сметану с солью и перцем и залейте запеканку.
- Запекайте 30—35 минут при 180°C.