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Запеканка: 10 рецептов из картошки, овощей и не только

Запеканка возникла как способ использовать остатки продуктов. Все, что находилось у хозяйки под рукой, шло в ход. Немного овощей, фарша, рыбы, зелени, сыра… Немного времени и фантазии — и вся семья собирается за столом, чтобы насладиться горячим, ароматным, вкусным и полезным блюдом. Собственно, ничего не мешает нам пойти тем же путем, верно? Вот 10 интересных рецептов запеканки из картофеля, овощей и других ингредиентов от шеф-повара Руслана Миронова.

Десять рецептов из картошки, овощей и не только
© РИА Новости

Картофельная запеканка с сыром и беконом

  • Картофель — 800 г
  • Бекон — 200 г
  • Сыр (моцарелла или чеддер) — 150 г
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Нарежьте картофель тонкими кружочками и слегка отварите (5 минут).
  2. Бекон обжарьте до хрустящей корочки.
  3. В форму для запекания выложите слои картофеля, бекона и сыра, полейте сливками с добавлением чеснока, соли и перца.
  4. Запекайте при 180°C 30—35 минут до золотистой корочки.

Овощная запеканка с брокколи и цветной капустой

  • Картофель — 500 г
  • Брокколи — 300 г
  • Цветная капуста — 300 г
  • Сыр пармезан — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливки — 150 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Отварите картофель, брокколи и цветную капусту до полуготовности.
  2. Выложите слоями овощи в форму.
  3. Взбейте яйца со сливками и залейте овощи.
  4. Посыпьте сверху тертым сыром и запекайте при 180°C около 25—30 минут.

Картофельная запеканка с грибами и курицей

  • Картофель — 600 г
  • Куриное филе — 300 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Сметана — 150 г
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Отварите картофель и нарежьте кружочками.
  2. Обжарьте курицу с грибами и луком до готовности.
  3. В форму выложите слой картофеля, затем смесь курицы и грибов, снова картофель. Залейте сметаной, посыпьте сыром.
  4. Запекайте при 180°C 30 минут до румяности.

Запеканка с картофелем, шпинатом и фетой

  • Картофель — 500 г
  • Шпинат — 200 г
  • Сыр фета — 150 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сливки — 100 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Отварите картофель и нарежьте кружочками.
  2. Лук обжарьте, добавьте шпинат и готовьте 3 минуты.
  3. В форму выложите слои картофеля, шпината и феты.
  4. Залейте смесью яиц и сливок, запекайте 25—30 минут при 180°C.

Запеканка с картофелем, кабачками и сыром

  • Картофель — 500 г
  • Кабачки — 300 г
  • Сыр — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Нарежьте картофель и кабачки кружочками.
  2. Выложите слоями в форму, посыпьте тертым сыром.
  3. Взбейте яйца с молоком, залейте запеканку и запекайте при 180°C около 30 минут.

Запеканка с картофелем, рыбой и шпинатом

  • Картофель — 600 г
  • Филе трески или семги — 400 г
  • Шпинат — 150 г
  • Сливки — 200 мл
  • Сыр — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Отварите картофель, нарежьте кружочками.
  2. Рыбу нарежьте кусочками, шпинат слегка обжарьте.
  3. Выложите в форму слоями картофель, рыбу, шпинат, залейте сливками и посыпьте сыром.
  4. Запекайте при 180°C 25—30 минут.

Вегетарианская запеканка с картофелем, баклажанами и томатами

  • Картофель — 500 г
  • Баклажаны — 2 шт.
  • Помидоры — 3 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Итальянские травы — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Нарежьте картофель, баклажаны и помидоры кружочками.
  2. Выложите слоями в форму для запекания.
  3. Посыпьте травами и сыром, сбрызните маслом.
  4. Запекайте при 180°C 30—35 минут.

Картофельная запеканка с ветчиной и сыром

  • Картофель — 600 г
  • Ветчина — 200 г
  • Сыр — 150 г
  • Сметана — 200 мл
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Нарежьте картофель тонкими кружочками.
  2. Ветчину и сыр нарежьте кубиками.
  3. Выложите слоями картофель, ветчину, сыр и сметану с чесноком.
  4. Запекайте при 180°C около 35 минут.

Запеканка с картофелем и цветной капустой в сырном соусе

  • Картофель — 500 г
  • Цветная капуста — 300 г
  • Сыр — 150 г
  • Молоко — 150 мл
  • Мука — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Отварите картофель и цветную капусту.
  2. Приготовьте соус: обжарьте муку в масле, добавьте молоко и сыр, помешивайте до загустения.
  3. Выложите картофель и капусту в форму, залейте соусом.
  4. Запекайте 25 минут при 180°C.

Запеканка с картофелем, мясным фаршем и сыром

  • Картофель — 600 г
  • Мясной фарш — 400 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сыр — 150 г
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Сметана — 100 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  1. Отварите картофель, нарежьте кружочками.
  2. Обжарьте фарш с луком и томатной пастой.
  3. Выложите в форму слои картофеля, фарша и сыра. Смешайте сметану с солью и перцем и залейте запеканку.
  4. Запекайте 30—35 минут при 180°C.
Еда