Шесть вкусных и полезных рецептов из чечевицы

Блюда с этим ингредиентом не только разнообразят ваш рацион, но и улучшат работу сердечно-сосудистой системы.

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«Чечевица — универсальный продукт. Её используют во многих блюдах благодаря необычному вкусу, питательности и полезным свойствам, например, для приготовления гарниров с овощами, котлет, супов и даже пасты. Расскажу о том, что можно приготовить из этого продукта, чтобы разнообразить свой рацион», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

Полезные свойства чечевицы

Чечевица полезна для работы сердечно-сосудистой системы, стимулирует обмен веществ, нормализует уровень сахара в крови и очищает сосуды от холестерина. Она богата железом, фосфором, цинком и витаминами группы B. Также в 100 г продукта содержится 24 г белка — это больше, чем в других бобовых.

Виды чечевицы и их особенности

Чечевица бывает нескольких видов: красная, коричневая, зелёная и чёрная. Она отличается размером и цветом крупы, а также вкусом и способом приготовления.

Зелёные сорта имеют крупные бобы размером 5-9 мм. Они отлично держат форму после варки, и их не нужно замачивать. Такая чечевица имеет ореховый и грибной привкус, поэтому отлично дополнит блюда с рыбой, мясом, а также подойдёт для добавления в салаты. На приготовление уходит около 30–40 минут.

Красная чечевица выглядит как мелкие зерна без оболочки, которые легко развариваются. Прежде всего она подходит для приготовления крем-супов и пюре. Крупа отличается сладковатым вкусом и варится около 20 минут. Такие же нежную текстуру и способ приготовления имеет жёлтая чечевица.

Чёрная чечевица похожа на мелкие икринки размером в 2-3 мм и имеет необычный вкус и аромат. Продукт подходит для первых и вторых блюд, он не разваливается, а для варки достаточно 20-25 минут.

Наиболее универсальным и подходящим для многих блюд считается коричневый сорт. Он обладает пряным вкусом и, несмотря на отсутствие оболочки, не разваривается, поэтому подавать такое блюдо можно отдельно как гарнир. Предварительно семена нужно замочить в воде примерно на час и только потом следует варить 30 минут.

Традиционные блюда из чечевицы

Чечевицу издавна готовили на Руси: бобовая культура прочно вошла в рацион с XV века, и сегодня довольно часто её готовят дома.

Чечевичный суп

Сытный, ароматный и в то же время простой в приготовлении.

Ингредиенты:

Чечевица красная — 150 г;

Лук — 50 г;

Морковь — 50 г;

Стебель сельдерея — 50 г;

Чеснок — 12 г;

Бекон — 80 г;

Томаты консервированные — 300 г;

Вода — 1,5 л;

Петрушка — 8 г;

Лимон — 1/2 шт;

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Промойте чечевицу. Помойте и почистите овощи. Нарежьте лук, морковь и сельдерей мелкими кубиками; Натрите чеснок на тёрке; Нарежьте бекон тонкой соломкой; Разогрейте сотейник с толстым дном, влейте растительное масло. Обжарьте овощи и бекон до золотистого цвета, затем добавьте томаты и воду, доведите смесь до кипения; Засыпьте в сотейник чечевицу и варите 30-45 минут до готовности. В это время снимите цедру с лимона, а из мякоти выжмите сок; Добавьте в сотейник цедру и сок лимона, сахар. Тонко нашинкуйте петрушку и всыпьте к остальным ингредиентам.

Подавайте чечевичный суп в горячем виде вместе с чесночными гренками.

Чечевичный паштет

Для приготовления подойдёт любой сорт чечевицы, поэтому отталкивайтесь от вкусовых предпочтений. Но учитывайте, что от выбранного сорта зависит цвет и время приготовления паштета.

Ингредиенты:

Чечевица — 200 г;

Вода — 0,4 л;

Морковь — 120 г;

Грецкие орехи — 140 г;

Сливочное масло — 50 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Промойте чечевицу и отварите до полной готовности (от 15 до 40 минут в зависимости от вида чечевицы). Не забудьте посолить крупу; Помойте и почистите морковь, а затем натрите на крупной тёрке. Обжарьте её на сливочном масле; Пропустите чеснок через пресс; Запеките грецкие орехи в духовке при температуре 150-160°C в течение 10 минут, периодически помешивая. После остывания измельчите ножом или в чаше блендера; Смешайте все ингредиенты и пюрируйте до однородности. При необходимости добавляйте воду, чтобы регулировать консистенцию паштета.

Подавайте паштет со слегка поджаренными ломтиками багета или хлебцами.

Мшош

Чечевицу используют в кулинарии во многих странах, а в некоторых она является частью национальных блюд. Например, в Армении популярным блюдом считается мшош — традиционная закуска-салат.

Ингредиенты:

Красная чечевица — 300 г;

Белый лук — 2 шт;

Грецкие орехи — 90 г;

Растительное масло — 3 ст. л;

Курага — 50 г;

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Промойте чечевицу и дайте стечь воде; Нарежьте лук мелкими кубиками, натрите чеснок на мелкой тёрке; Запеките орехи в духовке при температуре 150-160 °C в течение 10 минут. Остудите, а затем измельчите ножом или в чаше блендера; Промойте курагу и нарежьте кубиками; Разогрейте в сотейнике оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета; Добавьте в сотейник чечевицу и прогрейте, активно помешивая. Влейте воду и варите крупу до готовности; Когда чечевица сварится, всыпьте в сотейник орехи и курагу. Готовьте, пока сухофрукт не станет мягким.

Подавайте мшош в боуле, украсив свежей зеленью.

Необычные рецепты из чечевицы

Чечевицу используют в кулинарии достаточно давно, однако со временем стало появляться всё больше новых рецептов с этим ингредиентом.

Котлеты из чечевицы

По питательности котлеты из чечевицы легко могут заменить мясные. Их несложно готовить, поэтому такое блюдо можно добавить в список рецептов «на скорую руку».

Ингредиенты:

коричневая чечевица — 200 г;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

чеснок — 1 зубчик;

панировочные сухари — 0,5 стакана;

яйцо — 1 шт;

оливковое масло — 2 ст. л;

соль, перец — по вкусу;

специи (тархун, кориандр, кумин) — по вкусу.

Совет: если во время готовки добавить свекольный фреш в чечевичный фарш, то котлеты по цвету и фактуре будут похожи на мясные.

Приготовление:

Почистите лук и нарежьте кубиками. Натрите чеснок на мелкой тёрке; Промойте чечевицу и дайте стечь воде; Обжарьте овощи в сотейнике на оливковом масле до золотистого цвета, затем всыпьте чечевицу. Слегка прогрейте. Подливайте воду к чечевице постепенно, чтобы масса получилась не водянистой; Когда чечевица сварится, переложите смесь в отдельную миску и разомните её толкушкой. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте; Добавьте в миску панировку, яйцо и специи. Перемешайте и сформируйте котлеты; Обжаривайте чечевичные котлеты по четыре минуты с каждой стороны.

Подавайте блюдо со сметаной или грибным соусом.

Карри из чечевицы

Многие блюда из чечевицы относятся к вегетарианской кухне. Среди них — индийское карри, основным ингредиентом которого выступает чечевица. Пряное блюдо точно стоит приготовить, если вы хотите разнообразить рацион с бобовыми.

Ингредиенты:

Коричневая чечевица — 300 г;

Кокосовое молоко — 300 г;

Репчатый лук — 1 шт;

Имбирь — 10 г;

Чеснок 1-2 зубчика;

Перетёртые томаты — 3 ст. л;

Растительное масло — 1 ст. л;

Пажитник — 1 ч. л;

Анис — 1 ч. л;

Паста карри — 1 ч. л;

Соль — 10 г;

Свежая зелень — 1/2 пучка;

Лимон — 1/5 шт.

Приготовление:

Почистите лук и имбирь. Порубите их мелкими кубиками; Почистите зубчики чеснока и мелко нарежьте; Замочите чечевицу на 10 минут в холодной воде; Разогрейте сковороду, влейте масло и добавьте семена горчицы; Выложите на сковороду лук, чеснок и имбирь, жарьте четыре минуты; Всыпьте к ингредиентам пасту карри, перемешайте и добавьте протёртые томаты; Слейте воду, в которой замачивали чечевицу, и пересыпьте бобы в сковороду. Оставьте томиться на среднем огне пять минут. За несколько минут до окончания варки добавьте дольку лимона; Влейте в массу кокосовое молоко и тушите ещё семь минут.

Подавайте карри к столу, посыпав блюдо зеленью.

Суп-пюре из чечевицы

Наряду с традиционным супом из чечевицы можно приготовить более нежный и мягкий по текстуре вариант. Считается, что крем-суп — блюдо европейской кухни, которое изначально готовили из овощей и мяса. Мы же предлагаем вам рецепт, где главным продуктом выступает красная чечевица.

Ингредиенты:

Красная чечевица — 200 г;

Морковь — 100 г;

Репчатый лук — 100 г;

Томатная паста — 2 ст. л;

Имбирь свежий — 30 г;

Кокосовое молоко — 200 г;

Стебель лемонграсса — 1 шт;

Вода — 1 л;

Оливковое масло — 2 ст. л;

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Замочите чечевицу в холодной воде на один час; Помойте лук, имбирь и морковь, почистите и нарежьте кубиками; Разогрейте сковороду, добавьте масло и обжарьте овощи до золотистого цвета. В конце влейте томатную пасту и активно перемешайте получившуюся массу; Налейте в кастрюлю воду и кокосовое молоко, добавьте зажарку, чечевицу и доведите до кипения; Разрежьте стебель лемонграсса вдоль пополам и отправьте в кастрюлю. Варите все вместе около 30 минут, затем извлеките стебель, он больше не понадобится; Пюрируйте суп блендером до однородной массы; Добавьте по вкусу соль, сахар и соус табаско для пряности.

Подавайте суп с веточкой зелени и поджаренным слайсом багета.

Рецепты из чечевицы позволят разнообразить ваше меню, сделав его ещё полезнее. Даже если у вас нет времени готовить определённые блюда, вы всегда можете просто сварить крупу, добавить в неё специи и овощи по вкусу и получить вкусный гарнир. Экспериментируйте и наслаждайтесь процессом приготовления!