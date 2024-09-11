Шесть вкусных и полезных рецептов из чечевицы

6 вкусных и полезных рецептов из чечевицы: пошаговые рецепты с фото
Блюда с этим ингредиентом не только разнообразят ваш рацион, но и улучшат работу сердечно-сосудистой системы.
«Чечевица — универсальный продукт. Её используют во многих блюдах благодаря необычному вкусу, питательности и полезным свойствам, например, для приготовления гарниров с овощами, котлет, супов и даже пасты. Расскажу о том, что можно приготовить из этого продукта, чтобы разнообразить свой рацион», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
Полезные свойства чечевицы
Чечевица полезна для работы сердечно-сосудистой системы, стимулирует обмен веществ, нормализует уровень сахара в крови и очищает сосуды от холестерина. Она богата железом, фосфором, цинком и витаминами группы B. Также в 100 г продукта содержится 24 г белка — это больше, чем в других бобовых.
Виды чечевицы и их особенности
Чечевица бывает нескольких видов: красная, коричневая, зелёная и чёрная. Она отличается размером и цветом крупы, а также вкусом и способом приготовления.
Зелёные сорта имеют крупные бобы размером 5-9 мм. Они отлично держат форму после варки, и их не нужно замачивать. Такая чечевица имеет ореховый и грибной привкус, поэтому отлично дополнит блюда с рыбой, мясом, а также подойдёт для добавления в салаты. На приготовление уходит около 30–40 минут.
Красная чечевица выглядит как мелкие зерна без оболочки, которые легко развариваются. Прежде всего она подходит для приготовления крем-супов и пюре. Крупа отличается сладковатым вкусом и варится около 20 минут. Такие же нежную текстуру и способ приготовления имеет жёлтая чечевица.
Чёрная чечевица похожа на мелкие икринки размером в 2-3 мм и имеет необычный вкус и аромат. Продукт подходит для первых и вторых блюд, он не разваливается, а для варки достаточно 20-25 минут.
Наиболее универсальным и подходящим для многих блюд считается коричневый сорт. Он обладает пряным вкусом и, несмотря на отсутствие оболочки, не разваривается, поэтому подавать такое блюдо можно отдельно как гарнир. Предварительно семена нужно замочить в воде примерно на час и только потом следует варить 30 минут.
Традиционные блюда из чечевицы
Чечевицу издавна готовили на Руси: бобовая культура прочно вошла в рацион с XV века, и сегодня довольно часто её готовят дома.
Чечевичный суп
Сытный, ароматный и в то же время простой в приготовлении.
Ингредиенты:
- Чечевица красная — 150 г;
- Лук — 50 г;
- Морковь — 50 г;
- Стебель сельдерея — 50 г;
- Чеснок — 12 г;
- Бекон — 80 г;
- Томаты консервированные — 300 г;
- Вода — 1,5 л;
- Петрушка — 8 г;
- Лимон — 1/2 шт;
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
- Промойте чечевицу. Помойте и почистите овощи. Нарежьте лук, морковь и сельдерей мелкими кубиками;
- Натрите чеснок на тёрке;
- Нарежьте бекон тонкой соломкой;
- Разогрейте сотейник с толстым дном, влейте растительное масло. Обжарьте овощи и бекон до золотистого цвета, затем добавьте томаты и воду, доведите смесь до кипения;
- Засыпьте в сотейник чечевицу и варите 30-45 минут до готовности. В это время снимите цедру с лимона, а из мякоти выжмите сок;
- Добавьте в сотейник цедру и сок лимона, сахар. Тонко нашинкуйте петрушку и всыпьте к остальным ингредиентам.
Подавайте чечевичный суп в горячем виде вместе с чесночными гренками.
Чечевичный паштет
Для приготовления подойдёт любой сорт чечевицы, поэтому отталкивайтесь от вкусовых предпочтений. Но учитывайте, что от выбранного сорта зависит цвет и время приготовления паштета.
Ингредиенты:
- Чечевица — 200 г;
- Вода — 0,4 л;
- Морковь — 120 г;
- Грецкие орехи — 140 г;
- Сливочное масло — 50 г;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Промойте чечевицу и отварите до полной готовности (от 15 до 40 минут в зависимости от вида чечевицы). Не забудьте посолить крупу;
- Помойте и почистите морковь, а затем натрите на крупной тёрке. Обжарьте её на сливочном масле;
- Пропустите чеснок через пресс;
- Запеките грецкие орехи в духовке при температуре 150-160°C в течение 10 минут, периодически помешивая. После остывания измельчите ножом или в чаше блендера;
- Смешайте все ингредиенты и пюрируйте до однородности. При необходимости добавляйте воду, чтобы регулировать консистенцию паштета.
Подавайте паштет со слегка поджаренными ломтиками багета или хлебцами.
Мшош
Чечевицу используют в кулинарии во многих странах, а в некоторых она является частью национальных блюд. Например, в Армении популярным блюдом считается мшош — традиционная закуска-салат.
Ингредиенты:
- Красная чечевица — 300 г;
- Белый лук — 2 шт;
- Грецкие орехи — 90 г;
- Растительное масло — 3 ст. л;
- Курага — 50 г;
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Промойте чечевицу и дайте стечь воде;
- Нарежьте лук мелкими кубиками, натрите чеснок на мелкой тёрке;
- Запеките орехи в духовке при температуре 150-160 °C в течение 10 минут. Остудите, а затем измельчите ножом или в чаше блендера;
- Промойте курагу и нарежьте кубиками;
- Разогрейте в сотейнике оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета;
- Добавьте в сотейник чечевицу и прогрейте, активно помешивая. Влейте воду и варите крупу до готовности;
- Когда чечевица сварится, всыпьте в сотейник орехи и курагу. Готовьте, пока сухофрукт не станет мягким.
Подавайте мшош в боуле, украсив свежей зеленью.
Необычные рецепты из чечевицы
Чечевицу используют в кулинарии достаточно давно, однако со временем стало появляться всё больше новых рецептов с этим ингредиентом.
Котлеты из чечевицы
По питательности котлеты из чечевицы легко могут заменить мясные. Их несложно готовить, поэтому такое блюдо можно добавить в список рецептов «на скорую руку».
Ингредиенты:
- коричневая чечевица — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- чеснок — 1 зубчик;
- панировочные сухари — 0,5 стакана;
- яйцо — 1 шт;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- соль, перец — по вкусу;
- специи (тархун, кориандр, кумин) — по вкусу.
Совет: если во время готовки добавить свекольный фреш в чечевичный фарш, то котлеты по цвету и фактуре будут похожи на мясные.
Приготовление:
- Почистите лук и нарежьте кубиками. Натрите чеснок на мелкой тёрке;
- Промойте чечевицу и дайте стечь воде;
- Обжарьте овощи в сотейнике на оливковом масле до золотистого цвета, затем всыпьте чечевицу. Слегка прогрейте.
- Подливайте воду к чечевице постепенно, чтобы масса получилась не водянистой;
- Когда чечевица сварится, переложите смесь в отдельную миску и разомните её толкушкой. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте;
- Добавьте в миску панировку, яйцо и специи. Перемешайте и сформируйте котлеты;
- Обжаривайте чечевичные котлеты по четыре минуты с каждой стороны.
Подавайте блюдо со сметаной или грибным соусом.
Карри из чечевицы
Многие блюда из чечевицы относятся к вегетарианской кухне. Среди них — индийское карри, основным ингредиентом которого выступает чечевица. Пряное блюдо точно стоит приготовить, если вы хотите разнообразить рацион с бобовыми.
Ингредиенты:
- Коричневая чечевица — 300 г;
- Кокосовое молоко — 300 г;
- Репчатый лук — 1 шт;
- Имбирь — 10 г;
- Чеснок 1-2 зубчика;
- Перетёртые томаты — 3 ст. л;
- Растительное масло — 1 ст. л;
- Пажитник — 1 ч. л;
- Анис — 1 ч. л;
- Паста карри — 1 ч. л;
- Соль — 10 г;
- Свежая зелень — 1/2 пучка;
- Лимон — 1/5 шт.
Приготовление:
- Почистите лук и имбирь. Порубите их мелкими кубиками;
- Почистите зубчики чеснока и мелко нарежьте;
- Замочите чечевицу на 10 минут в холодной воде;
- Разогрейте сковороду, влейте масло и добавьте семена горчицы;
- Выложите на сковороду лук, чеснок и имбирь, жарьте четыре минуты;
- Всыпьте к ингредиентам пасту карри, перемешайте и добавьте протёртые томаты;
- Слейте воду, в которой замачивали чечевицу, и пересыпьте бобы в сковороду. Оставьте томиться на среднем огне пять минут. За несколько минут до окончания варки добавьте дольку лимона;
- Влейте в массу кокосовое молоко и тушите ещё семь минут.
Подавайте карри к столу, посыпав блюдо зеленью.
Суп-пюре из чечевицы
Наряду с традиционным супом из чечевицы можно приготовить более нежный и мягкий по текстуре вариант. Считается, что крем-суп — блюдо европейской кухни, которое изначально готовили из овощей и мяса. Мы же предлагаем вам рецепт, где главным продуктом выступает красная чечевица.
Ингредиенты:
- Красная чечевица — 200 г;
- Морковь — 100 г;
- Репчатый лук — 100 г;
- Томатная паста — 2 ст. л;
- Имбирь свежий — 30 г;
- Кокосовое молоко — 200 г;
- Стебель лемонграсса — 1 шт;
- Вода — 1 л;
- Оливковое масло — 2 ст. л;
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Замочите чечевицу в холодной воде на один час;
- Помойте лук, имбирь и морковь, почистите и нарежьте кубиками;
- Разогрейте сковороду, добавьте масло и обжарьте овощи до золотистого цвета. В конце влейте томатную пасту и активно перемешайте получившуюся массу;
- Налейте в кастрюлю воду и кокосовое молоко, добавьте зажарку, чечевицу и доведите до кипения;
- Разрежьте стебель лемонграсса вдоль пополам и отправьте в кастрюлю. Варите все вместе около 30 минут, затем извлеките стебель, он больше не понадобится;
- Пюрируйте суп блендером до однородной массы;
- Добавьте по вкусу соль, сахар и соус табаско для пряности.
Подавайте суп с веточкой зелени и поджаренным слайсом багета.
Рецепты из чечевицы позволят разнообразить ваше меню, сделав его ещё полезнее. Даже если у вас нет времени готовить определённые блюда, вы всегда можете просто сварить крупу, добавить в неё специи и овощи по вкусу и получить вкусный гарнир. Экспериментируйте и наслаждайтесь процессом приготовления!