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Рецепты суперфудов для поддержания иммунитета и энергии

Стремительный ритм жизни и стресс отражается на иммунитете, особенно важно следить за своим питанием в такие моменты. Употребление суперфудов, богатых витаминами, минералами и антиоксидантами, может помочь поддержать иммунную систему и обеспечить организм необходимой энергией.

Рецепты суперфудов для поддержания иммунитета и энергии
© unsplash

Вот пять простых рецептов суперфудов, которые помогут вам поддержать здоровье:

Зеленый смузи с шпинатом и авокадо

Вам потребуется:

  • 1 чашка зеленого чая;
  • 1 авокадо;
  • 1 стебель кинзы;
  • 1 стакан морковного сока;
  • Лед.

Смешайте в блендере зеленый чай, авокадо, кинзу и морковный сок. Добавьте лед и взбейте до получения однородной массы.

Этот напиток богат витаминами С и А, которые помогут укрепить иммунитет и дать вам заряд энергии на весь день.

Овсянка с ягодами и семенами чиа

Вам потребуется:

  • 100 грамм овсянки;
  • 200 миллилитров воды;
  • Ягоды и чиа.

Сварите овсянку на воде, добавьте свежие ягоды и посыпьте семенами чиа.

Ягоды содержат витамин С, а чиа является отличным источником омега−3 жирных кислот. Этот завтрак поможет начать день с надежным запасом энергии и антиоксидантов.

Киноа с овощами и тахини-соусом

Вам потребуется:

  • 2 столовые ложки киноа;
  • ⅕ стакана воды;
  • Четверть небольшого кабачка и патиссона;
  • Половина болгарского перца;
  • Столовая ложка тахини-соуса (можно больше по вкусу);
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • Чеснок и специи по вкусу.

Приготовьте киноа по инструкции на упаковке. Добавьте жареные на гриле овощи (цукини, патиссоны, перец), заправьте тахини-соусом (смешайте тахини, лимонный сок, чеснок и специи).

Киноа богата белком, а овощи и соус обогащены витаминами и минералами, которые необходимы для поддержания иммунитета.

Суп из белой морской рыбы и кокосового молока

Вам потребуется:

  • 400 грамм трески;
  • 400 миллилитров кокосового молока;
  • 500 миллилитров рыбного бульона;
  • Корень имбиря (2 см.);
  • 2 чайные ложки лимонного сока;
  • 150 грамм рисовой лапши;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • Специи по вкусу.

Нарежьте рыбу маленькими кусочками, а корень имбиря тонкими кружочками. В кастрюлю с разогретым маслом добавьте бульон, кокосовое молоко и имбирь. Далее положите в бульон рыбу и готовьте около 4 минут. Сок лимона добавьте в самом конце, позже отварите лапшу и разложите в тарелки, залейте супом.

Белая рыба содержит много железа и белка, а кокосовое молоко обогащает суп полезными жирами и антиоксидантами. Этот суп не только вкусный, но и питательный.

Смузи с ягодами и спирулиной

Вам потребуется:

  • 1 чайная ложка спирулины;
  • Ягоды по вкусу;
  • Немного рисового молока.

Смешайте в блендере свежие ягоды (клубнику, малину, чернику), добавьте ложку спирулины и немного рисового молока.

Спирулина — это водоросль, богатая белком, витаминами и минералами. Этот смузи станет отличным способом получить дополнительный заряд энергии и укрепить иммунитет осенью.

Не забывайте, что хорошее питание — основа здоровья. Употребление суперфудов поможет вам поддержать иммунитет и получить необходимую энергию для активной жизни. Попробуйте эти рецепты, чтобы ощутить невероятную легкость своего тела!

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