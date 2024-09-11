Диетолог перечислил явные признаки контрафактного меда

Контрафактный мед слишком жидкий и засахаренный, рассказала NEWS.ru нутрициолог и диетолог Ирина Писарева. По ее словам, натуральный продукт отличает насыщенный медовый запах. Она посоветовала при покупке меда спрашивать у продавца сертификат на товар и информацию о том, когда он был собран.

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«Покупая мед, нужно у продавца спрашивать сертификат и информацию о том, когда он был собран. Если мед был собран не в сезон, это скорее фальсификат. Мед не должен быть слишком жидким и слишком засахаренным. Стоит обратить внимание на аромат: натуральный мед отличает насыщенный медовый запах»‎, — заявила Писарева.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что натуральный мед тянется тонкой непрерывной струей, образуя горку, а поддельный продукт капает и быстро растекается. Она также посоветовала размазать каплю меда по тарелке и налить холодной воды сверху. По ее словам, данный продукт имеет «память» и после нескольких движений воды по тарелке должны проявиться «соты», если мед натуральный.

Врач Маргарита Королева ранее заявила, что арбузы, которые продаются у дороги, опасны, так как в них могут содержаться соли тяжелых металлов. По ее словам, для роста ягоды могут использовать вредные для организма нитраты.