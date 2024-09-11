Что можно съесть вечером: десять вариантов блюд для ужина

Что можно есть вечером: эксперты назвали 10 вариантов питательных блюд для ужина
Вечером лучше всего выбирать лёгкие варианты блюд. По словам экспертов, лучше есть как минимум за два часа до сна, чтобы избежать проблем с пищеварением и нарушением сна.
10 идей для ужина:
- Лёгкие салаты. Яркий овощной салат с богатыми источниками белка (курица, тунец или тофу) — отличный вариант. Добавьте орехи, семена или авокадо, чтобы сделать салат более сытным;
- Жареные овощи с рисом. Обжарьте смесь разных овощей на оливковом масле и подавайте с коричневым рисом. Это блюдо не только вкусное, но и питательное;
- Супы. Можно выбрать блюдо на любой вкус: картофельный суп-пюре, томатный с базиликом или сытный овощной суп.
- Омлет. Омлет с овощами, сыром и зеленью быстро готовится и содержит хорошее количество белка;
- Паста с песто. Макароны из цельнозерновой муки со свежим песто и жареными помидорами черри — лёгкий и сытный выбор для ужина;
- Фаршированный сладкий картофель. Запеките сладкий картофель в духовке, нафаршируйте его чёрной фасолью, кукурузой, авокадо и посыпьте сыром;
- Греческий йогурт с фруктами. Для более лёгкого варианта выберите греческий йогурт и добавьте в него свежие фрукты, орехи и немного мёда;
- Яичница с цельнозерновым хлебом. Простая яичница с овощами хороша не только для завтрака — в сочетании с цельнозерновым хлебом из неё получается сбалансированный ужин;
- Рыба с овощами. Кусочек жареной или запечённой рыбы с тушёными овощами богат жирными кислотами омега-3 и важными питательными веществами;
- Ролл или сэндвич. Наполните цельнозерновые роллы или хлеб нежирным мясом, хумусом, овощами и сливочным сыром для быстрого ужина.