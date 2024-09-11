Советский рецепт паштета из куриной печени

Классический паштет из куриной печени по советскому рецепту
Печеночный паштет — полезное и вкусное блюдо для любого стола. Если вы никогда его не пробовали, то сегодня предлагаем приготовить классический паштет из куриной печени по рецепту советских хозяек. Единственное нововведение, которое допущено в этом варианте — использование современного блендера.
Ингредиенты:
- Печень цыпленка — 500 г;
- Сливочное масло 82,5% — 120 г;
- Морковь — 150 г;
- Репчатый лук— 200 г;
- Соль, специи, свежий укроп — по вкусу.
Довести воду до кипения, опустить в кастрюлю печенку и отваривать четверть часа, убавив огонь до минимума. После этого вытащить из жидкости, отдельно остудить бульон и печень. Лук и морковь мелко нарезать ножом. В разогретый сотейник выложить пятую часть сливочного масла, растопить, всыпать овощи, добавить пару ложек печеночного бульона, закрыть крышкой и томить на минимальном огне 5 минут.
Остатки масла нарезать пластинками и держать в тепле четверть часа. После того как все ингредиенты готовы, соединить их в блендере, посолить, добавить специи и зелень и прокрутить до консистенции пюре.
- Калорийность на 100 г: 176,29 ккал;
- БЖУ: 10,42/13,41/3,61;
- Время приготовления: 30 минут.
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