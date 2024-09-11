Рецепт для похудения: овсяноблин на завтрак

Овсяноблин — идеальный вариант на завтрак для всей семьи. Он готовится быстро и легко и совсем не вредит фигуре — всего 153 ккал на 100 г.

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На две порции возьмите три столовые ложки овсяных хлопьев, 30 мл молока, два яйца, соль по вкусу, 30 г моцареллы, половину огурца, 50 г кресс-салата, половину столовой ложки растительного масла.

В глубокую миску вбейте яйца и слегка размешайте венчиком, добавляя соль. Яйца перед использованием помойте. Всыпьте в яйца овсяные хлопья и перемешайте. Далее влейте молоко, перемешайте и оставьте на 20 минут.

Далее салат айсберг промойте и нарежьте, моцареллу нарежьте средними кусочками. Огурец помойте и нарежьте удобным способом. Перемешайте и посолите начинку.

Разогрейте сковороду на сильном огне, смажьте небольшим количеством масла. Уменьшите огонь до среднего и влейте яичную смесь. Обжарьте с двух сторон.

Выложите на одну половину блина начинку и накройте второй половиной. Блюдо готово!

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