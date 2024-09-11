Как правильно заморозить баклажаны на зиму

Сегодня расскажем, как проще всего заморозить баклажаны на зиму, чтобы их можно было добавлять в овощные рагу, супы и салаты.

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Чтобы замороженные баклажаны в зимних блюдах были такими же сочными, как свежие, нужно знать несколько хитростей их заготовки.

Овощи лучше всего нашинковать кубиками среднего размера — такой вариант потом подойдет и для супа, и для салата, и для рагу;

Перед замораживанием порезанные овощи следует замочить в подсоленном кипятке на полчаса. Соль позволит убрать горечь, а горячая вода сделает баклажаны мягкими, так что в дальнейшем потребуется лишь минимальная термическая обработка;

После этого овощи нужно откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода, а затем выложить на бумажное полотенце;

Обсушенные баклажаны порционно раскладывают в полиэтиленовые пакеты или контейнеры и убирают в морозилку.

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