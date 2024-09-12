Традиционный рецепт пирога «рыбный петух»

«Рыбный петух» является традиционным финским блюдом. Это пирог с начинкой из рыбы и шпика, запеченной в толстой корке из ржаного теста. Само блюдо называется калакукко (фин. Kalakukko), где Kala — рыба, а kukko- петух. При чем тут петух, история не сохранила.

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Калакукко готовилось из дешевых ингредиентов, но время приготовления занимало до 10 часов. Вот как его приготовить в домашних условиях.

Для приготовления возьмите 400 мл воды, 700 г ржаной муки, 3 г пшеничной муки, 50 г сливочного масла, две чайные ложки соли (для начинки), 800 г мелкой рыбы (ряпушка или окунь), 200 г свинины или бекона и столовую ложку соли (для теста).

Рыбу очистите и хорошо промойте. Смешайте муку, воду и соль. Уже в плотное тесто добавьте сливочное масло и замесите.

Раскатайте круг около 1 см (центр сделайте толще краев). Середину коржа посыпьте мукой.

Слоями выложите рыбу, соль и бекон в середину коржа. Поднимите края и плотно скрепите шов водой и мукой. Придайте круглую форму. Застелите противень жиронепроницаемой бумагой и положите на него пирог вверх дном.

Запекайте при 200 градусах, пока корочка не станет коричневой. Заверните пирог в фольгу и убавьте огонь до 100 градусов, готовьте еще пять-шесть часов. Достаньте пирог и накройте полотенцем. Блюдо готово!

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