Домашнее вино: готовим сами из винограда

Домашнее виноградное вино — это натуральный напиток, который легко приготовить самостоятельно. Вино из винограда получается ароматным, с глубоким вкусом и приятной кислинкой. Его можно подавать к различным блюдам или наслаждаться просто так.

Ингредиенты

Виноград (лучше темные сорта) — 10 кг

Сахарный песок — 3 кг (количество сахара можно регулировать по вкусу)

Вода питьевая — 1-2 л (если нужно разбавить сусло)

Способ приготовления

Тщательно переберите виноград, удалите гнилые или поврежденные ягодки, гребни (так называют веточки) не удаляйте. Не советуем вам мыть плоды. Иначе вы избавитесь от диких дрожжей, а они пригодятся при брожении.

Растолките виноград в большой емкости (например, ведре, тазике) толкушкой, руками. Нужно, чтобы все ягоды были раздавлены и пустили сок.

Накройте ваш тазик или ведро с виноградом чистой тряпочкой или марлей и оставьте в теплом месте на 3–5 дней для начала брожения. Ежедневно перемешивайте содержимое, чтобы предотвратить образование плесени. Спустя 1-2 дня вы заметите, что сусло начинает пениться и шипеть — это сигнал о начале брожения.

После начала активного брожения отожмите сок из винограда с помощью марли или пресса. Сок перелейте в чистую бутыль для дальнейшего брожения, оставив место для пены (примерно 1/3 бутыли). Жмых можно выбросить.

В зависимости от сладости и зрелости винограда отправьте в заготовку 1–1,5 кг сахарного песка и тщательно размешайте. Наденьте на емкость резиновую перчатку с проколотой дыркой. Можно еще использовать гидрозатвор.

Оставьте бутыль в теплом помещении для брожения на срок от 20 дней до пары месяцев. Важно следить за процессом: если брожение прекратилось раньше, попробуйте вино на вкус — возможно, оно готово. Если напиток слишком кислый, добавьте еще чуть-чуть сахарного песка.

Когда перчатка сдуется, гидрозатвор перестанет пускать пузыри, слейте получившийся напиток в чистую емкость. Пусть оно дозревает еще месяца 2-3 в прохладном помещении. Чтобы напиток стал прозрачнее, можете перелить его еще несколько раз за этот промежуток.

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