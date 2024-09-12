Изучаем старинный рецепт оливье: как готовили салат в XIX веке

Оливье, известный сегодня как символ новогоднего стола, как гласит легенда, впервые появился в меню московского ресторана «Эрмитаж». Авторство блюда приписывают повару Люсьену Оливье, в 1860-х годах. Первоначальный рецепт отличался роскошными ингредиентами и изысканностью, отражая вкусы аристократии того времени.

Ингредиенты

Раковые шейки — 25 штук

Пармская ветчина (можно заменить на мясо рябчика) — 2–3 ломтика

Оливки или каперсы — горсть

Картофель отварной — 4–5 штук

Соленые огурцы — 2–3 штуки

Яйца — 2–3 штуки

Говяжий язык (отварной) — 1 маленький

Провансальский соус (майонез) — 100–150 мл

Соус «Кабуль» — по вкусу (или соус из говяжьего сока)

Салатные листья — для подачи

Икра зернистая — для украшения

Пошаговый рецепт приготовления

Сварите раковые шейки в подсоленной воде с укропом, очистите и оставьте охлаждаться. Отварите картофель в мундире, очистите и нарежьте мелкими квадратиками. Яйца отварите вкрутую и также нарубите кубиками.

Нарежьте соленые огурцы, пармскую ветчину и говяжий язык маленькими кубиками. Оливки или каперсы оставьте целыми или разрежьте пополам, в зависимости от их размера.

В глубокой емкости смешайте нарезанные ингредиенты, добавьте раковые шейки и аккуратно перемешайте. Отправьте туда же немного соуса «Кабуль» для пикантности.

Добавьте провансальский соус (майонез), хорошенько перемешайте, чтобы все компоненты были равномерно покрыты. Старайтесь не перемешивать слишком активно, чтобы сохранить целостность ингредиентов.

Выложите салат на блюдо, украсив края салатными листьями. Сверху салата положите несколько раковых шеек и зернистую икру для праздничного вида. Подавайте охлажденным.

Вот любопытная информация о пищевой ценности:

калорийность — около 150 ккал на 100 г;

время приготовления — 1 час 30 минут.

Оригинальный салат оливье отличается от современных версий. Он порадует своим насыщенным вкусом и утонченностью старинных рецептов.