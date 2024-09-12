Рецепт для похудения: минтай в духовке

Обычный минтай тоже можно приготовить очень вкусно. Морковь и лук придадут рыбе новый вкус, сделают ее ароматнее и сочнее. Блюдо не навредит фигуре — всего 73 ккал на 100 г.

На три порции возьмите 480 г минтая, три средние моркови, три луковицы, две столовые ложки растительного масла, две столовые ложки томатной пасты, 50 мл воды, соль по вкусу, чайную ложку паприки и столько же сухого базилика.

Срежьте все плавники у минтая, тушку промойте и просушите, нарежьте на порционные кусочки. Выложите рыбу в глубокую миску, посолите, добавьте приправы и перемешайте. Оставьте на 20 минут.

Лук почистите, промойте и нарежьте тонкими четвертинками. Можно нарезать полукольцами. Морковь промойте, почистите и натрите на крупной терке. На сковороде равномерно обжарьте овощи: сначала лук, затем добавьте морковь. К овощам добавьте паприку и томатную пасту. Влейте кипяток, посолите и перемешайте.

Потушите овощи на медленном огне при закрытой крышке до неполной готовности. В форму для запекания выложите треть овощей, на них положите рыбу и закройте ее оставшимися овощами. Поставьте все в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Блюдо готово!

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