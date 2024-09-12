Маринованная капуста со свеклой по-грузински — закуска хоть куда

Хотя время для массовых зимних заготовок капусты этой осенью еще не настало, сделать немного маринованной капусты на пробу можно уже сейчас. Маринованная капуста со свеклой по-грузински точно станет фирменным блюдом на вашем столе!

© Unsplash

Ингредиенты:

капуста нового урожая — 1 крупный вилок;

чеснок — 7 долек;

крупная свекла — 1 шт.;

вода — 1 л; лавровый лист — 2 шт.;

соль — 90 г;

черный перец-горошек — 10 шт.;

сахар — 75 г;

белый уксус 9% — ½ ст.

Капусту крупно порубить ножом, свеклу порезать тонкой соломкой. Чеснок нашинковать пластинками. Овощи перемешать руками в большом тазу и плотно уложить в банки. В кастрюле вскипятить воду вместе со всеми ингредиентами, кроме уксуса. Когда смесь закипит — залить уксус и выключить огонь. Залить заготовки в банках кипящим маринадом и закрыть любыми крышками. После того, как банки остынут, убрать их в холодильник.