Маринованная капуста со свеклой по-грузински — закуска хоть куда!
Хотя время для массовых зимних заготовок капусты этой осенью еще не настало, сделать немного маринованной капусты на пробу можно уже сейчас. Маринованная капуста со свеклой по-грузински точно станет фирменным блюдом на вашем столе!
Ингредиенты:
- капуста нового урожая — 1 крупный вилок;
- чеснок — 7 долек;
- крупная свекла — 1 шт.;
- вода — 1 л; лавровый лист — 2 шт.;
- соль — 90 г;
- черный перец-горошек — 10 шт.;
- сахар — 75 г;
- белый уксус 9% — ½ ст.
Капусту крупно порубить ножом, свеклу порезать тонкой соломкой. Чеснок нашинковать пластинками. Овощи перемешать руками в большом тазу и плотно уложить в банки. В кастрюле вскипятить воду вместе со всеми ингредиентами, кроме уксуса. Когда смесь закипит — залить уксус и выключить огонь. Залить заготовки в банках кипящим маринадом и закрыть любыми крышками. После того, как банки остынут, убрать их в холодильник.
- Калорийность на 100 г: 56 ккал.
- БЖУ: 1,4/2,3/7,3.
- Время приготовления: 30 минут.