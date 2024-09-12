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Маринованная капуста со свеклой по-грузински — закуска хоть куда!

Хотя время для массовых зимних заготовок капусты этой осенью еще не настало, сделать немного маринованной капусты на пробу можно уже сейчас. Маринованная капуста со свеклой по-грузински точно станет фирменным блюдом на вашем столе!

Маринованная капуста со свеклой по-грузински — закуска хоть куда
© Unsplash

Ингредиенты:

  • капуста нового урожая — 1 крупный вилок;
  • чеснок — 7 долек;
  • крупная свекла — 1 шт.;
  • вода — 1 л; лавровый лист — 2 шт.;
  • соль — 90 г;
  • черный перец-горошек — 10 шт.;
  • сахар — 75 г;
  • белый уксус 9% — ½ ст.

Капусту крупно порубить ножом, свеклу порезать тонкой соломкой. Чеснок нашинковать пластинками. Овощи перемешать руками в большом тазу и плотно уложить в банки. В кастрюле вскипятить воду вместе со всеми ингредиентами, кроме уксуса. Когда смесь закипит — залить уксус и выключить огонь. Залить заготовки в банках кипящим маринадом и закрыть любыми крышками. После того, как банки остынут, убрать их в холодильник.

  • Калорийность на 100 г: 56 ккал.
  • БЖУ: 1,4/2,3/7,3.
  • Время приготовления: 30 минут.
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