Вода помутнеет: как проверить качество меда в домашних условиях

Минпромторг насторожился из-за массовой фальсификации меда на рынке и рекомендовал крупным торговым сетям уделить особое внимание продукции пчеловодства, чтобы не столкнуться с подделкой. «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Еленой Соломатиной, как отличить качественный мед от подделки.

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По ее мнению, самый простой и действенный способ избежать подделки — покупать мед в проверенных местах.

«Надо понимать, что даже в самом натуральном меде можно обнаружить опасные частицы, например, если мед собирали вблизи промышленных предприятий, радиационной местности или крупных дорог. Поэтому лучше выбирать для покупки крупные торговые точки и супермаркеты, в которых тщательнее относятся к подлинности продукта», — пояснила Соломатина.

Три лайфхака, как проверить мед дома

Раз сложилась такая неприятная ситуация с фальсификацией даже в крупных торговых сетях, то можно воспользоваться самыми простыми способами, которые в домашних условиях позволят определить качество продукта, подчеркнула диетолог.

Подожгите небольшое количество меда — если он будет гореть, значит, это просто сироп;

Проверить качество меда на наличие крахмала, который придает тягучесть, можно, капнув каплю йода — если мед синеет, значит в нем есть добавка;

Растворите небольшое количество меда в воде — если мед полностью исчезает и жидкость остается прозрачной , значит он некачественный. Если сладкая масса остается на дне или вода становится мутной, то это хороший продукт.

Как еще определить качество меда

Кроме того, показателем качества меда являются запах, вкус и консистенция, дополнила врач.

«Некачественный продукт может иметь специфический запах, а также не оставляет легкую терпкость в горле, потому что от натурального меда появляется ощущение першения, а от сахара нет. Перед употреблением можно посмотреть наличие пенки на меде: если ее нет на верхнем слое, значит мед не вызрел, в таком продукте медленнее развиваются бактерии, но одновременно с этим его срок годности истекает быстрее», — пояснила врач.

Также качество меда можно оценить по наличию и отсутствию тягучести, заверила Соломатина.

«Для этого можно взять деревянную палочку или ложку, набрать большое количество меда и следить, как стекает струя. Если она тягучая и не прерывается, а внизу образовывается горка, значит мед не высшего качества. Также о низком качестве говорит расслаивание продукта, это значит, что в процессе производства туда добавили воду», — рассказала диетолог.

Специалист напомнила также, что естественный мед имеет свойство засахариваться.