Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Многие люди уверены, что, если положить еду в холодное место, она точно будет храниться дольше. Но, как оказалось, не всем продуктам нужен холод…

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Зачастую люди, покупая авокадо, опираются на его внешний вид. В итоге они приносят домой недозревший, но красивый продукт и кладут его в холодильник. Но это большая ошибка! В неспелом авокадо есть персин - токсин, который очень опасен для здоровья. Он может вызвать удушье или аллергическую реакцию, сообщает Life.ru.

Подсказка: покупайте авокадо с темной кожурой, но еще с зеленым черенком - оно спелое. Если вы купили зеленое, то оставьте его при комнатной температуре, тогда процесс созревания продолжится.

Класть картошку в холодильник, определенно, - ошибка. Во-первых, если переморозить картофель, то в нем появится глюкоза, которая придаст сладости корнеплоду. Во-вторых, при варке замороженной картошки в ней образуются канцерогены, которые опасны для здоровья. Правильнее будет положить клубни картофеля на хранение в темное, сухое и немного прохладное место.

Лук, как и картофель, предпочитает находиться в темном, сухом и прохладном месте. В холодильнике он впитает все запахи, а другим продуктам "подарит" свой. Также на нем очень скоро может появиться плесень, которую можно и не заметить, но она способна навредить человеку.

Подсказка: лук и картошку, несмотря на схожие условия хранения, лучше не класть рядом, а то они быстро испортятся.

Любителям чая с имбирем не стоит класть этот ингредиент в холодильник. В имбире содержится много влаги, поэтому при низких температурах на нем сразу начнет образовываться плесень. Срезание темных пятен не поможет, потому что токсины уже проникли в продукт и способны вызвать у человека отравление или почечную недостаточность.

Еда - это то, что необходимо каждому человеку. Поэтому, конечно, нужно знать, как ее хранить, готовить, сочетать с другими продуктами. Сейчас в вузовской лаборатории в Кургане будут разрабатывать новые рецепты сыра, так что скоро мы узнаем, как и где нам хранить такой продукт.