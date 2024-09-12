Шеф-повар поделился тремя рецептами полезных бургеров

Согласно исследованию, в первом полугодии 2024 года потребители в Москве могли себе позволить купить 850 условных бургеров на месячный доход, а в среднем по России показатель составил 472 штуки. Блюдо это не самое полезное, к тому же довольно дорогое. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексея Логинова рецепты полезных бургеров, которые можно приготовить дома.

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Бургер из индейки с авокадо

По его словам, большинство привыкли есть бургеры с большой сочной котлетой. Однако именно в этой части блюда находятся самые опасные жиры.

«Многие бургеры делают из жирной свинины или говядины. Лучше заменить котлету на диетическое мясо, например, индейку. Это снизит калорийность блюда, но оно останется таким же сочным и питательным. В миске нужно смешать фарш, мелко нарезанный лук, измельченный зубчик чеснока, паприку, соль и перец. Далее из этой массы необходимо сформировать котлеты и обжарить их на небольшом количестве масла на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны. Авокадо разрежьте пополам и размягчите вилкой, добавьте пару капель лимонного сока, чтобы оно не потемнело. На разрезанных булочках из цельнозерновой муки разместите листья салата, котлету, авокадо и нарезанный помидор», — рассказал он.

Ингредиенты:

500 граммов фарша из индейки;

две цельнозерновые булочки;

Одно авокадо;

Один томат;

Два листа салата;

Одна небольшая луковица;

Один зубчик чеснока;

Одна чайная ложка паприки;

Соль и перец по вкусу.

Рыбный ПП-бургер

Как рассказал шеф-повар, фанаты фиш-бургера могут приготовить его более полезный аналог самостоятельно.

«Измельчите любую белую рыбу в блендере до состояния фарша. В миске смешайте фарш, яйцо, панировочные сухари, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешайте, сформируйте котлеты и обжаривайте на сковороде по 5–6 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки. Для соуса смешайте йогурт с горчицей, добавьте соль и перец по вкусу. На цельнозерновую булочку положите руколу, котлету и полейте йогуртовым соусом», — сообщил собеседник «ВМ».

Ингредиенты:

400 граммов филе белой рыбы;

Две цельнозерновые булочки;

Одно яйцо;

1/2 стакана панировочных сухарей;

Одна столовая ложка лимонного сока;

Рукола;

150 г нежирного йогурта;

Одна чайная ложка горчицы;

Соль и перец по вкусу.

Вегетарианский бургер с черной фасолью

Тем, кто не ест мясо, эксперт посоветовал приготовить вегетарианский бургер с черной фасолью.

«В глубокой миске разомните фасоль с помощью вилки или блендера до состояния пюре. Добавьте в него мелко нарезанный лук, натертую на крупной терке морковь, овсяные хлопья, кмин, соль и перец. Хорошо перемешайте и оставьте на 15–20 минут. Сформируйте из смеси котлеты и обжаривайте на сковороде с антипригарным покрытием до золотистой корочки по 5–7 минут с каждой стороны. Соберите бургер: на булочку положите шпинат, затем котлету и соус», — рассказал Логинов.

Ингредиенты: