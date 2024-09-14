Топ идей для домашних заготовок, которые вас удивят

Сентябрь богат дарами садов-огородов. И так хочется сохранить урожай подольше, чтобы зимой наслаждаться полезными угощениями. Оригинальными рецептами заготовок с «Вечерней Москвой» поделилась повар Татьяна Иваненко.

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В этом году у многих, как я слышала, большой урожай перцев. А перец в консервации занимает особое место. Можно сказать, это один из лучших овощей для заготовок, поскольку он не просто ничего не теряет от термической обработки, а скорее приобретает: источает еще более яркий аромат, хорош острым и сладким, в меду. Вот почему я предлагаю сделать упор на те виды консервации, которые связаны с использованием перцев. А значит, поговорим о лечо!

Предлагаю также рассмотреть простые в изготовлении и универсальные в применении соусы. Они способны просто невероятно украшать стол. Попробуйте оригинальные сочетания — например, соус с базиликом и булгуром, киноа, обычной картошкой, рисом.

Также хочу напомнить, как удобны зимой замороженные овощи, в том числе и перец. Для заморозки его достаточно вымыть, освободить от плодоножки и семян и нарезать на кусочки. Зимой такую заготовку вы можете использовать как добавку к супам и рагу или крупам.

Очень удобно также замораживать на зиму те овощи, что могут рассматриваться как некондиционные. Собрали урожай моркови, и среди морковок попадаются мелкие, кривенькие и косенькие? Почистите их и заморозьте, нарезав. Зимой так быстро сварите суп, что и не заметите! Заморозьте порционно и нарезанную свекольную ботву. Она пригодится для приготовления ботвиньи и борщей. А черешки грубоватой к осени петрушки после замораживания станут нежнейшими! Учитывайте эту особенность знаменитой и всеми любимой «зеленушки». Кстати, травы-приправы можно смешивать: заморозить, например, петрушку, укроп, сельдерей, сделав из них нечто вроде «бомбочки» для первых блюд и рагу. Ваши сегодняшние усилия не пропадут — вы будете тратить меньше времени на готовку зимой.

Яннем: любителям острого

200 г красного перца чили, 100 г чеснока, 30 г воды, 15 г паприки, 1 ст. л. соли.

Яннем — это блюдо из корейской кухни, так корейцы называют очень вкусную острую пасту, которая отлично подходит и для намазывания на хлеб, и для блюд из мяса и рыбы.

Очистите перец и чеснок, измельчите в однородную массу, добавьте остальные ингредиенты, разложите в стерилизованные банки, закройте винтовыми крышками и отправьте на хранение в холодное место.

Суго: итальянский колорит

2 кг помидоров, 2 луковицы, 2 перца чили, 1–2 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. растительного масла, 1/2 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара, базилик и прованские травы по вкусу.

Томаты и чили измельчите блендером, поставьте на огонь. Доведите до кипения, добавьте соль и варите 40 минут. Лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета и добавьте к овощам вместе с маслом, в котором он жарился. Чеснок и базилик измельчите, добавьте все остальные ингредиенты в емкость с соусом и перемешайте. Выдержите 10 минут, помешивая массу, разложите и закатайте.

Перец: секретный ингредиент

2 кг болгарского перца, 100 мл 9%-ного уксуса, 25 г соли, 80 г меда, 100 мл растительного масла.

Болгарский перец моем, очищаем от семян, разрезаем вдоль на полоски. В миске смешиваем растительное масло, уксус, соль и мед, слегка нагреваем, чтобы соль и мед растворились. Перец перекладываем в кастрюлю и вливаем в нее маринад, перемешиваем, тушим под крышкой 15–20 минут. Перец должен стать полумягким, но не разваренным. Раскладываем горячим по банкам, закатываем. Маринад позже станет прозрачным.

Соус «Ароматный»: для мяса

800 г томатов, 200 г болгарского перца, 30–40 г зелени базилика, 4–5 зубчиков чеснока, 1,5–2 ст. л. оливкового масла, 2–3 гвоздички, 1 ст. л. 9%-ного уксуса, 1/2 ст. л. сахара, 1/2 ст. л. соли, другие специи по вкусу.

Томаты вымойте, очистите от плодоножки и нарежьте кусочками. Сложите в эмалированную посуду (кастрюлю или небольшой таз) вместе с болгарским перцем, очищенным от зернышек. Слегка потрите массу, чтобы появился сок. Поставьте массу на медленный огонь и, помешивая, доведите до кипения. Варите 20 минут, добавьте очищенный и пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень базилика, оливковое масло, соль, сахар, гвоздику и специи. Перемешайте, выдержите 2–3 минуты, а затем измельчите массу в пюре блендером, после чего верните посуду на огонь и уварите соус до нужной густоты, за минуту до готовности добавив туда уксус. Приготовленный соус в горячем виде разложите в банки и закатайте, переверните, укутайте в одеяло и дайте остыть.

Аджика из черноплодки: оригинально

1 кг черноплодной рябины, 3 головки чеснока, 1 острый перец, 1 ст. л. хмели-сунели, 2 ч. л. смеси молотых перцев, 160 г сахара, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. 9%-ного уксуса.

Измельчите черноплодку, чеснок и перец через мясорубку, предварительно удалив из перца семена (иначе будет слишком остро). Добавьте хмели-сунели, перец, сахар, соль и уксус, перемешайте до полного растворения сахара и соли, разложите по стерилизованным банкам, закройте и уберите в холодильник на сутки.

Лечо «Простушка»: на все случаи жизни

1,5 кг томатов, 500 г сладкого перца, 2–3 зубчика чеснока, 1,5 ст. л. сахара, 1/2 ст. л. соли, приправа и зелень.

У томатов и перца удалите плодоножку, перец очистите от семян. Нарежьте овощи кусочками. Перец и половину помидоров доведите до кипения в кастрюльке, после чего уменьшите огонь и варите лечо 15 минут. Положите остальные помидоры и варите еще 15 минут. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте, проварите на огне, затем разложите по стерильным банкам и закатайте.

Лечо с кабачками: на каждый день

Возьмите по одному килограмму болгарского перца, томатов, кабачков, моркови и лука, 200 мл растительного масла, 2 ст. сахара, 4 ст. л. 9%-ного уксуса, 2 ст. л. соли, специи по вкусу.

Овощи очистите и промойте, обсушите. Нарежьте произвольно. Сложите в эмалированный таз, всыпьте специи, сахар и соль. Хорошо перемешайте и оставьте на два часа, чтобы овощи пустили сок. Затем поставьте таз на огонь и влейте растительное масло. Доведите до кипения, установите средний огонь и тушите салат 15 минут. Снимите с огня, разложите в предварительно простерилизованные банки и закатайте, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Ткемали: аромат гор

1 кг слив, 1 перец чили, головка чеснока, 2 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. соли, 2 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. сушеной мяты, пучки кинзы и укропа.

Овощи очистите и измельчите любым удобным способом. Сливы промойте, положите в кипяток, чтобы легко снять кожицу, а затем протрите через дуршлаг, чтобы получилось сливовое пюре. Если это занятие не для вас, используйте блендер. Положите в пюре измельченные овощи и зелень, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и поставьте на огонь. Варите после закипания 5–7 минут, разложите в стерилизованные банки и закатайте.

Айвар по-сербски: пальчики оближешь

2 кг болгарского перца, 1 кг баклажанов, 1–2 головки чеснока, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 6 ст. л. растительного масла, 6 ст. л. 9%-ного уксуса, острый перец чили и приправа из смеси перцев по вкусу.

Установите в духовке максимальную температуру. Болгарский перец и баклажаны промойте, наколите кожицу в нескольких местах, застелите противень бумагой и выложите на нее перец и баклажаны. Уменьшите температуру до 200°С и запекайте до потемнения кожицы у перца, потом запекайте с другой стороны. Овощи остудите, почистите, мякоть положите в чашу блендера, добавьте чеснок и взбейте в однородную массу. Соедините с оставшимися ингредиентами и варите до густоты. За две минуты до окончания варки добавьте уксус и хорошо перемешайте. Закатайте. Зимой будет отличная закуска!

Лечо с морковью: поразите гостей

1 кг болгарского перца, 800 г томатов, 200 г моркови, 200 г репчатого лука, 1 головка чеснока, 4 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. сахара, 2 ч. л. соли, 1,5 ст. л. 9%-ного уксуса, специи по вкусу.

Овощи промойте и очистите, чеснок пропустите через пресс, морковь натрите на крупной терке, остальные овощи надо просто мелко нарезать. Положите овощи в эмалированный таз, всыпьте соль и хорошо перемешайте. Оставьте на час. После этого добавьте туда же растительное масло, специи и уксус. Снова хорошо перемешайте. Разложите салат в стеклянные банки, слегка утрамбовав его. Сверху налейте маринад одинаковыми порциями так, чтобы он полностью покрыл овощи. Если маринада не хватило, добавьте в банки кипяток. Накройте банки стерилизованными крышками и стерилизуйте в воде (надо, чтобы кипяток доходил до « плечиков» банок). Снимите с огня, закатайте, переверните и укутайте, держите их так до полного остывания.

Лечо с фасолью: аппетитно и сытно

3 кг томатов, 2 кг сладкого перца, 2 головки чеснока, 1,5-2 ст.фасоли, 5 ст.л. сахара, 3 ст. л. соли, 2 ст.л. 9%-ного уксуса, 3/4 стакана растительного масла, специи и зелень по вкусу.

Фасоль промойте и, залив холодной водой, оставьте на ночь. После этого воду слейте, а фасоль промойте и отварите с добавление соли, а потом остудите. Томаты и перцы нарежьте кружочками, сложите их в кастрюлю и доведите до кипения, после чего томите еще 15 минут на маленьком огне. Добавьте фасоль, соль, сахар, чеснок, растительное масло зелень и специи, перемешайте. Варите еще 10 минут, после чего добавьте уксус и перемешайте. Разложите по банкам, закатайте, переверните банки вверх дном и укутайте одеялом.

НЕБОЛЬШИЕ ХИТРОСТИ

Мало у кого получается проводить процесс консервации, сохраняя кухню в чистоте и порядке. Чтобы ускорить и облегчить себе процесс уборки, используйте одноразовые детские пеленки — ими можно застелить рабочие поверхности кухни на время ваших праведных трудов. А когда все завершится, вы просто выбросите эти пеленки. Особенно удобны они тем, что отлично впитывают жидкость. Так что компоты закручивать на их поверхности — сплошное удовольствие!