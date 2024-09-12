Эксперт рассказал, как выбрать лучшее мороженое

Важно уметь правильно выбирать мороженое и учиться читать этикетки к нему. Об этом «Газете.Ru» рассказала представитель отдела исследований и разработок «Юнилевер Русь» и бренда мороженого «Магнат».

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«Мороженое, созданное по всем правилам с использованием качественных ингредиентов, — это источник аминокислот (например триптофана, способствующего выработке «гормона счастья» серотонина), ферментов, кальция, витаминов А, В, D, E. Оно помогает закалить горло и в целом делает жизнь прекраснее», — начала эксперт.

Она также заявила, что основа любого вкусного и качественного мороженого — сырье.

«При изготовлении используются цельное молоко, сливочное масло, сливки, сахар. Опционально, в зависимости от вида угощения, могут быть добавлены разные соусы, шоколад, орешки, брауни, пюре, соки. В рецептуре также допускается наличие стабилизаторов и ряда красителей. Применение пищевых добавок регламентируется ТР ТС 029», — рассказала она.

Руденко добавила, что усилителей вкуса в составе быть не должно, так же как и растительных жиров.

При покупке мороженого, по мнению технолога, надо обращать внимание на несколько критериев.

«Внешний вид упаковки. Она должна быть не мятой, не рваной, с четким рисунком. На упаковке указываются калорийность, количество жиров, белков и углеводов, а также срок годности. Мороженое внутри упаковки должно быть правильной формы, не расплющенное: в противном случае может оказаться, что оно уже таяло и замораживалось вновь», — отметила эксперт.

Руденко добавила, что в составе должны быть только разрешенные Е-добавки.

«Безусловно, дополнительные составляющие, такие как глазурь или ягодная прослойка, также должны быть отражены на упаковке. К примеру, если мы возьмем шоколадное мороженое «Магнат», то увидим в составе ингредиенты настоящего шоколада: сахар, масло какао, тертое какао и сухое цельное молоко», — заключила технолог.

Еще завершающий важный фактор, по мнению эксперта, — масло какао в используемом шоколаде.