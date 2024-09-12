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Лисички в сметане на сковороде: 5 лучших рецептов с фото пошагового приготовления

В материале также найдёте рекомендации по выбору продукта.

Лисички в сметане на сковороде: пять лучших рецептов
© Чемпионат.com
«Поделюсь рецептами с лисичками: от классических до смелых и креативных», — Руслан Италмазов, бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden.

Почему лисички так популярны в кулинарии?

Повара любят лисички за их универсальность — эти грибы обладают нежным, чуть сладковатым вкусом, они отлично сочетаются со множеством ингредиентов: от овощей до красного мяса. Их можно жарить, варить, запекать, солить. Также они не требуют особой подготовки: достаточно промыть и хорошо обсушить.

Рекомендации по выбору свежих грибов

Чтобы лисички получились вкусными, выбирать их надо с умом. В этом помогут несколько простых советов:

  • Грибы должны быть яркого цвета — светло-жёлтого или оранжевого; с гладкой и чистой поверхностью, без пятен и повреждений; упругими на ощупь; иметь свежий грибной аромат;
  • Если покупаете на рынке, а не в супермаркете, выбирайте проверенных продавцов и спрашивайте об их происхождении;
  • Лучшее время для покупки — начало сентября. Сезон лисичек длится вплоть до октября.

Что приготовить из лисичек?

Жареные лисички с картофелем

Ингредиенты:

  • Лисички (свежие) — 400 г;
  • Картофель — 500 г;
  • Репчатый лук — 1 большая луковица (примерно 150 г);
  • Растительное масло — 3-4 ст. л;
  • Соль — по вкусу;
  • Чёрный перец — по вкусу;
  • Укроп или петрушка — для подачи.

Приготовление:

  1. Лисички тщательно промыть под холодной водой, убрать загрязнения и просушить. Лайфхак: удобнее всего делать это щёточкой для овощей — такие продаются в обычных супермаркетах или на маркетплейсах. Если грибы крупные — нарезать на половинки или четвертинки;
  2. Картофель очистить и нарезать брусочками или некрупными кубиками;
  3. На сковороде разогреть растительное масло на среднем огне. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить пару минут до золотистого цвета;
  4. К луку добавить нарезанный картофель, перемешать, посолить и жарить на среднем огне около 10-15 минут, периодически помешивая, пока картофель не начнёт мягчеть;
  5. Когда картофель почти готов, добавить лисички. Перемешать и жарить ещё около 10-15 минут, пока грибы не станут мягкими, а картофель — золотистым;
  6. В конце добавить соль и перец по вкусу.

По желанию готовое блюдо можно украсить свежей зеленью. Отличной гастрономической парой станет домашний лимонад с мятой или имбирём, который дополнит вкус грибов.

Лисички на сковороде со сметаной

Ингредиенты:

  • Лисички (свежие) — 500 г;
  • Репчатый лук — 1 средняя луковица (примерно 100 г);
  • Сметана — 200 г;
  • Растительное масло — 2-3 ст. л;
  • Соль — по вкусу;
  • Чёрный перец — по вкусу;
  • Укроп или петрушка — для подачи (по желанию).

Приготовление:

  1. Свежие лисички промыть, очистить. Можно использовать и замороженные — тогда грибы предварительно разморозить;
  2. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Разогреть сковороду на среднем огне и добавить растительное масло. Выложить лук и обжаривать до прозрачности, около 3-4 минут;
  3. Добавить подготовленные лисички к луку и обжарить их вместе, пока испарится лишняя влага (примерно 5-7 минут);
  4. После того как грибы уменьшатся в объёме, добавить сметану, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать и дать потушиться на медленном огне ещё 5-10 минут;
  5. Подавать готовое блюдо горячим, сверху присыпав свежей зеленью. Блюдо отлично сочетается с картофельным пюре или просто с кусочком свежего хлеба.

Жюльен с лисичками

Ингредиенты:

  • Лисички (свежие) — 400 г;
  • Репчатый лук — 1 большая луковица (примерно 150 г);
  • Сливки 20% — 200 мл;
  • Твёрдый сыр (например, чеддер или гауда) — 150 г;
  • Растительное масло — 2-3 ст. л;
  • Мука — 1 ст. л;
  • Соль — по вкусу;
  • Чёрный перец — по вкусу;
  • Укроп или петрушка — для подачи;
  • Гренки или тарталетки (для сервировки) — по желанию.

Приготовление:

  1. Лисички промыть, очистить и нарезать на небольшие кусочки. Если грибы мелкие — можно оставить как есть;
  2. В сковороде разогреть растительное масло. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Затем добавить лисички и жарить до выпаривания лишней влаги — примерно 10-15 минут;
  3. В небольшом сотейнике или глубокой сковороде растопить небольшое количество масла. Добавить муку и обжаривать, постоянно помешивая, 1-2 минуты. Постепенно влить сливки, продолжая помешивать, чтобы избежать комков. Довести соус до кипения и готовить несколько минут, пока он не загустеет. Посолить и поперчить по вкусу;
  4. В сковороду с грибами и луком влить приготовленный сливочный соус, хорошо перемешать и довести до лёгкого кипения. Готовить ещё пару минут;
  5. Разделить смесь по формочкам для жюльена или поместить в любую удобную огнеупорную посуду. Сверху равномерно посыпать натёртым сыром;
  6. Разогреть духовку до 180°C и запекать жюльен в течение 15-20 минут, пока сыр не станет золотистым.

Готовый жюльен лучше подавать горячим — с гренками или в тарталетках, украсив зеленью. Гарнира он не требует — это вполне самостоятельное блюдо.

Салат с лисичками и горгонзолой

Ингредиенты:

  • Лисички (свежие) — 300 г;
  • Лук-шалот — 1 шт;
  • Горгонзола — 100 г;
  • Руккола или шпинат — 100 г;
  • Оливковое масло — 3-4 ст. л;
  • Бальзамический уксус — 1-2 ст. л;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец чёрный — по вкусу;
  • Орехи (грецкие или кедровые) — 30 г.

Приготовление:

  1. Лисички тщательно промыть и очистить. Если грибы крупные — нарезать на половинки или четвертинки;
  2. В сковороде разогреть оливковое масло. Добавить мелко нарезанный лук-шалот и обжарить до прозрачности. Затем добавить лисички и довести до полной готовности — обычно это занимает 10-15 минут. Посолить и поперчить по вкусу;
  3. Рукколу (или шпинат) промыть, просушить. Если используете орехи, слегка обжарить их на сухой сковороде до золотистого цвета;
  4. В большом салатнике смешать обжаренные лисички с луком и свежими зелёными листьями. Горгонзолу раскрошить руками и добавить к салату;
  5. В небольшой чашке смешать оливковое масло и бальзамический уксус. Полученной смесью заправить салат и аккуратно перемешать. Сверху посыпать орешками.

Брускетта с лисичками и хумусом

Ингредиенты:

  • Багет или чиабатта — 1 шт;
  • Лисички (свежие) — 200 г;
  • Хумус — 150 г;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Оливковое масло — 3-4 ст. л;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец чёрный — по вкусу;
  • Свежая зелень (петрушка, укроп или базилик) — для подачи.

Приготовление:

  1. Лисички промыть, очистить и нарезать на небольшие кусочки. Если грибы мелкие — можно оставить как есть;
  2. В сковороде разогреть оливковое масло. Добавить мелко нарезанный чеснок и быстро обжарить до золотистого цвета. Главное, не доводить до черноты — будет горчить. Добавить лисички, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить грибы на среднем огне примерно 10-15 минут, до золотистого цвета и полной готовности;
  3. Багет или чиабатту нарезать на ломтики толщиной около 1-1,5 см. Обжарить их на сухой сковороде или в тостере, чтобы они стали хрустящими;
  4. На каждый обжаренный ломтик хлеба намазать щедрый слой хумуса. Сверху выложить обжаренные лисички;
  5. Украсить брускетту свежей зеленью. По желанию можно сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла для дополнительного аромата. Подавать сразу же, пока хлеб хрустящий!
Еда