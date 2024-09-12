Лисички в сметане на сковороде: пять лучших рецептов

Лисички в сметане на сковороде: 5 лучших рецептов с фото пошагового приготовления
В материале также найдёте рекомендации по выбору продукта.
«Поделюсь рецептами с лисичками: от классических до смелых и креативных», — Руслан Италмазов, бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden.
Почему лисички так популярны в кулинарии?
Повара любят лисички за их универсальность — эти грибы обладают нежным, чуть сладковатым вкусом, они отлично сочетаются со множеством ингредиентов: от овощей до красного мяса. Их можно жарить, варить, запекать, солить. Также они не требуют особой подготовки: достаточно промыть и хорошо обсушить.
Рекомендации по выбору свежих грибов
Чтобы лисички получились вкусными, выбирать их надо с умом. В этом помогут несколько простых советов:
- Грибы должны быть яркого цвета — светло-жёлтого или оранжевого; с гладкой и чистой поверхностью, без пятен и повреждений; упругими на ощупь; иметь свежий грибной аромат;
- Если покупаете на рынке, а не в супермаркете, выбирайте проверенных продавцов и спрашивайте об их происхождении;
- Лучшее время для покупки — начало сентября. Сезон лисичек длится вплоть до октября.
Что приготовить из лисичек?
Жареные лисички с картофелем
Ингредиенты:
- Лисички (свежие) — 400 г;
- Картофель — 500 г;
- Репчатый лук — 1 большая луковица (примерно 150 г);
- Растительное масло — 3-4 ст. л;
- Соль — по вкусу;
- Чёрный перец — по вкусу;
- Укроп или петрушка — для подачи.
Приготовление:
- Лисички тщательно промыть под холодной водой, убрать загрязнения и просушить. Лайфхак: удобнее всего делать это щёточкой для овощей — такие продаются в обычных супермаркетах или на маркетплейсах. Если грибы крупные — нарезать на половинки или четвертинки;
- Картофель очистить и нарезать брусочками или некрупными кубиками;
- На сковороде разогреть растительное масло на среднем огне. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить пару минут до золотистого цвета;
- К луку добавить нарезанный картофель, перемешать, посолить и жарить на среднем огне около 10-15 минут, периодически помешивая, пока картофель не начнёт мягчеть;
- Когда картофель почти готов, добавить лисички. Перемешать и жарить ещё около 10-15 минут, пока грибы не станут мягкими, а картофель — золотистым;
- В конце добавить соль и перец по вкусу.
По желанию готовое блюдо можно украсить свежей зеленью. Отличной гастрономической парой станет домашний лимонад с мятой или имбирём, который дополнит вкус грибов.
Лисички на сковороде со сметаной
Ингредиенты:
- Лисички (свежие) — 500 г;
- Репчатый лук — 1 средняя луковица (примерно 100 г);
- Сметана — 200 г;
- Растительное масло — 2-3 ст. л;
- Соль — по вкусу;
- Чёрный перец — по вкусу;
- Укроп или петрушка — для подачи (по желанию).
Приготовление:
- Свежие лисички промыть, очистить. Можно использовать и замороженные — тогда грибы предварительно разморозить;
- Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Разогреть сковороду на среднем огне и добавить растительное масло. Выложить лук и обжаривать до прозрачности, около 3-4 минут;
- Добавить подготовленные лисички к луку и обжарить их вместе, пока испарится лишняя влага (примерно 5-7 минут);
- После того как грибы уменьшатся в объёме, добавить сметану, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать и дать потушиться на медленном огне ещё 5-10 минут;
- Подавать готовое блюдо горячим, сверху присыпав свежей зеленью. Блюдо отлично сочетается с картофельным пюре или просто с кусочком свежего хлеба.
Жюльен с лисичками
Ингредиенты:
- Лисички (свежие) — 400 г;
- Репчатый лук — 1 большая луковица (примерно 150 г);
- Сливки 20% — 200 мл;
- Твёрдый сыр (например, чеддер или гауда) — 150 г;
- Растительное масло — 2-3 ст. л;
- Мука — 1 ст. л;
- Соль — по вкусу;
- Чёрный перец — по вкусу;
- Укроп или петрушка — для подачи;
- Гренки или тарталетки (для сервировки) — по желанию.
Приготовление:
- Лисички промыть, очистить и нарезать на небольшие кусочки. Если грибы мелкие — можно оставить как есть;
- В сковороде разогреть растительное масло. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Затем добавить лисички и жарить до выпаривания лишней влаги — примерно 10-15 минут;
- В небольшом сотейнике или глубокой сковороде растопить небольшое количество масла. Добавить муку и обжаривать, постоянно помешивая, 1-2 минуты. Постепенно влить сливки, продолжая помешивать, чтобы избежать комков. Довести соус до кипения и готовить несколько минут, пока он не загустеет. Посолить и поперчить по вкусу;
- В сковороду с грибами и луком влить приготовленный сливочный соус, хорошо перемешать и довести до лёгкого кипения. Готовить ещё пару минут;
- Разделить смесь по формочкам для жюльена или поместить в любую удобную огнеупорную посуду. Сверху равномерно посыпать натёртым сыром;
- Разогреть духовку до 180°C и запекать жюльен в течение 15-20 минут, пока сыр не станет золотистым.
Готовый жюльен лучше подавать горячим — с гренками или в тарталетках, украсив зеленью. Гарнира он не требует — это вполне самостоятельное блюдо.
Салат с лисичками и горгонзолой
Ингредиенты:
- Лисички (свежие) — 300 г;
- Лук-шалот — 1 шт;
- Горгонзола — 100 г;
- Руккола или шпинат — 100 г;
- Оливковое масло — 3-4 ст. л;
- Бальзамический уксус — 1-2 ст. л;
- Соль — по вкусу;
- Перец чёрный — по вкусу;
- Орехи (грецкие или кедровые) — 30 г.
Приготовление:
- Лисички тщательно промыть и очистить. Если грибы крупные — нарезать на половинки или четвертинки;
- В сковороде разогреть оливковое масло. Добавить мелко нарезанный лук-шалот и обжарить до прозрачности. Затем добавить лисички и довести до полной готовности — обычно это занимает 10-15 минут. Посолить и поперчить по вкусу;
- Рукколу (или шпинат) промыть, просушить. Если используете орехи, слегка обжарить их на сухой сковороде до золотистого цвета;
- В большом салатнике смешать обжаренные лисички с луком и свежими зелёными листьями. Горгонзолу раскрошить руками и добавить к салату;
- В небольшой чашке смешать оливковое масло и бальзамический уксус. Полученной смесью заправить салат и аккуратно перемешать. Сверху посыпать орешками.
Брускетта с лисичками и хумусом
Ингредиенты:
- Багет или чиабатта — 1 шт;
- Лисички (свежие) — 200 г;
- Хумус — 150 г;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Оливковое масло — 3-4 ст. л;
- Соль — по вкусу;
- Перец чёрный — по вкусу;
- Свежая зелень (петрушка, укроп или базилик) — для подачи.
Приготовление:
- Лисички промыть, очистить и нарезать на небольшие кусочки. Если грибы мелкие — можно оставить как есть;
- В сковороде разогреть оливковое масло. Добавить мелко нарезанный чеснок и быстро обжарить до золотистого цвета. Главное, не доводить до черноты — будет горчить. Добавить лисички, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить грибы на среднем огне примерно 10-15 минут, до золотистого цвета и полной готовности;
- Багет или чиабатту нарезать на ломтики толщиной около 1-1,5 см. Обжарить их на сухой сковороде или в тостере, чтобы они стали хрустящими;
- На каждый обжаренный ломтик хлеба намазать щедрый слой хумуса. Сверху выложить обжаренные лисички;
- Украсить брускетту свежей зеленью. По желанию можно сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла для дополнительного аромата. Подавать сразу же, пока хлеб хрустящий!