Лисички в сметане на сковороде: пять лучших рецептов

В материале также найдёте рекомендации по выбору продукта.

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«Поделюсь рецептами с лисичками: от классических до смелых и креативных», — Руслан Италмазов, бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden.

Почему лисички так популярны в кулинарии?

Повара любят лисички за их универсальность — эти грибы обладают нежным, чуть сладковатым вкусом, они отлично сочетаются со множеством ингредиентов: от овощей до красного мяса. Их можно жарить, варить, запекать, солить. Также они не требуют особой подготовки: достаточно промыть и хорошо обсушить.

Рекомендации по выбору свежих грибов

Чтобы лисички получились вкусными, выбирать их надо с умом. В этом помогут несколько простых советов:

Грибы должны быть яркого цвета — светло-жёлтого или оранжевого; с гладкой и чистой поверхностью, без пятен и повреждений; упругими на ощупь; иметь свежий грибной аромат;

Если покупаете на рынке, а не в супермаркете, выбирайте проверенных продавцов и спрашивайте об их происхождении;

Лучшее время для покупки — начало сентября. Сезон лисичек длится вплоть до октября.

Что приготовить из лисичек?

Жареные лисички с картофелем

Ингредиенты:

Лисички (свежие) — 400 г;

Картофель — 500 г;

Репчатый лук — 1 большая луковица (примерно 150 г);

Растительное масло — 3-4 ст. л;

Соль — по вкусу;

Чёрный перец — по вкусу;

Укроп или петрушка — для подачи.

Приготовление:

Лисички тщательно промыть под холодной водой, убрать загрязнения и просушить. Лайфхак: удобнее всего делать это щёточкой для овощей — такие продаются в обычных супермаркетах или на маркетплейсах. Если грибы крупные — нарезать на половинки или четвертинки; Картофель очистить и нарезать брусочками или некрупными кубиками; На сковороде разогреть растительное масло на среднем огне. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить пару минут до золотистого цвета; К луку добавить нарезанный картофель, перемешать, посолить и жарить на среднем огне около 10-15 минут, периодически помешивая, пока картофель не начнёт мягчеть; Когда картофель почти готов, добавить лисички. Перемешать и жарить ещё около 10-15 минут, пока грибы не станут мягкими, а картофель — золотистым; В конце добавить соль и перец по вкусу.

По желанию готовое блюдо можно украсить свежей зеленью. Отличной гастрономической парой станет домашний лимонад с мятой или имбирём, который дополнит вкус грибов.

Лисички на сковороде со сметаной

Ингредиенты:

Лисички (свежие) — 500 г;

Репчатый лук — 1 средняя луковица (примерно 100 г);

Сметана — 200 г;

Растительное масло — 2-3 ст. л;

Соль — по вкусу;

Чёрный перец — по вкусу;

Укроп или петрушка — для подачи (по желанию).

Приготовление:

Свежие лисички промыть, очистить. Можно использовать и замороженные — тогда грибы предварительно разморозить; Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Разогреть сковороду на среднем огне и добавить растительное масло. Выложить лук и обжаривать до прозрачности, около 3-4 минут; Добавить подготовленные лисички к луку и обжарить их вместе, пока испарится лишняя влага (примерно 5-7 минут); После того как грибы уменьшатся в объёме, добавить сметану, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать и дать потушиться на медленном огне ещё 5-10 минут; Подавать готовое блюдо горячим, сверху присыпав свежей зеленью. Блюдо отлично сочетается с картофельным пюре или просто с кусочком свежего хлеба.

Жюльен с лисичками

Ингредиенты:

Лисички (свежие) — 400 г;

Репчатый лук — 1 большая луковица (примерно 150 г);

Сливки 20% — 200 мл;

Твёрдый сыр (например, чеддер или гауда) — 150 г;

Растительное масло — 2-3 ст. л;

Мука — 1 ст. л;

Соль — по вкусу;

Чёрный перец — по вкусу;

Укроп или петрушка — для подачи;

Гренки или тарталетки (для сервировки) — по желанию.

Приготовление:

Лисички промыть, очистить и нарезать на небольшие кусочки. Если грибы мелкие — можно оставить как есть; В сковороде разогреть растительное масло. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности. Затем добавить лисички и жарить до выпаривания лишней влаги — примерно 10-15 минут; В небольшом сотейнике или глубокой сковороде растопить небольшое количество масла. Добавить муку и обжаривать, постоянно помешивая, 1-2 минуты. Постепенно влить сливки, продолжая помешивать, чтобы избежать комков. Довести соус до кипения и готовить несколько минут, пока он не загустеет. Посолить и поперчить по вкусу; В сковороду с грибами и луком влить приготовленный сливочный соус, хорошо перемешать и довести до лёгкого кипения. Готовить ещё пару минут; Разделить смесь по формочкам для жюльена или поместить в любую удобную огнеупорную посуду. Сверху равномерно посыпать натёртым сыром; Разогреть духовку до 180°C и запекать жюльен в течение 15-20 минут, пока сыр не станет золотистым.

Готовый жюльен лучше подавать горячим — с гренками или в тарталетках, украсив зеленью. Гарнира он не требует — это вполне самостоятельное блюдо.

Салат с лисичками и горгонзолой

Ингредиенты:

Лисички (свежие) — 300 г;

Лук-шалот — 1 шт;

Горгонзола — 100 г;

Руккола или шпинат — 100 г;

Оливковое масло — 3-4 ст. л;

Бальзамический уксус — 1-2 ст. л;

Соль — по вкусу;

Перец чёрный — по вкусу;

Орехи (грецкие или кедровые) — 30 г.

Приготовление:

Лисички тщательно промыть и очистить. Если грибы крупные — нарезать на половинки или четвертинки; В сковороде разогреть оливковое масло. Добавить мелко нарезанный лук-шалот и обжарить до прозрачности. Затем добавить лисички и довести до полной готовности — обычно это занимает 10-15 минут. Посолить и поперчить по вкусу; Рукколу (или шпинат) промыть, просушить. Если используете орехи, слегка обжарить их на сухой сковороде до золотистого цвета; В большом салатнике смешать обжаренные лисички с луком и свежими зелёными листьями. Горгонзолу раскрошить руками и добавить к салату; В небольшой чашке смешать оливковое масло и бальзамический уксус. Полученной смесью заправить салат и аккуратно перемешать. Сверху посыпать орешками.

Брускетта с лисичками и хумусом

Ингредиенты:

Багет или чиабатта — 1 шт;

Лисички (свежие) — 200 г;

Хумус — 150 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Оливковое масло — 3-4 ст. л;

Соль — по вкусу;

Перец чёрный — по вкусу;

Свежая зелень (петрушка, укроп или базилик) — для подачи.

Приготовление: