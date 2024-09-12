Рецепт десерта из яблок и творога

Из яблок и творога может получиться отличны десерт. Он точно станет главным героем на столе во время чаепития. При этом блюдо не требует добавления сахара и муки. Готовится оно быстро.

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Такое творожное суфле имеет легкую воздушную текстуру и изумительный вкус. Творог в нем не ощущается. Для приготовления потребуется одно яблоко, 200 г творога (9%) и одно яйцо.

Промойте яблоко, очистите от кожуры и натрите его. Добавьте к нему творог и яйца. Все продукты смешайте до состояния жидкой массы.

Разложите заготовку по формочкам и поставьте в микроволновку на пять минут. Подавайте с ягодами или любимым соусом.

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