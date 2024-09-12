Технолог объяснил, почему кофейные капсулы дороже зернового кофе

Кофейный технолог Бондаренко посетовал на сложности при подборе специалистов
Кофейные капсулы превышают в цене зерновой кофе, поскольку для их изготовления требуется квалифицированный персонал, который сложно найти. Об этом рассказал «Газете.Ru» эксперт сообщества tea.ru и главный кофейный технолог компании МАЙ Владимир Бондаренко.
«Вложений требуют поиск и подготовка квалифицированного персонала. Очень непросто найти опытного технолога, который сможет создать идеальный купаж для капсул и успешно провести зерна через все этапы производства, не нарушив нюансов технологии», — заявил Бондаренко.
Он также отметил, что на цену кофейных капсул влияет сложность оборудования, которое используется при их изготовлении.
«Производители вкладывают значительные средства в технологии помола, обжарки и упаковки зерен», — сказал кофейный технолог.
Эксперт объяснил, что изготовление кофейных капсул разбивается на пять этапов. Первые два — отбор зерен зеленого кофе с созданием смесей и обжарка. Третьим этапом он назвал охлаждение и дегазацию.
«Некоторые компании используют в процессе обжарки воду, чтобы лучше влиять на процесс и быстрее восстанавливать уровень влажности в зерне. Такой подход позволяет добиться более однородной структуры молотого кофе», — отметил Бондаренко.
Затем наступает этап помола, цель которого — добиться очень мелкой фракции, рассказал эксперт.
«Чтобы добиться правильного помола, в промышленном производстве применяют вальцовые мельницы – высокотехнологичные устройства, способные измельчать зерна до очень мелкой фракции», — объяснил он.
Заключительный этап, по словам Бондаренко, — это упаковка.
«Сами кофейные капсулы изготавливаются из пластика и алюминия с высокими барьерными свойствами для защиты кофе от кислорода и влаги. Запайка в атмосфере азота сохраняет свежесть и аромат кофе. На всех этапах производства проводятся тщательные проверки, включая физико-химические и органолептические тесты», — заключил кофейный технолог.