Технолог объяснил, почему кофейные капсулы дороже зернового кофе

Кофейные капсулы превышают в цене зерновой кофе, поскольку для их изготовления требуется квалифицированный персонал, который сложно найти. Об этом рассказал «Газете.Ru» эксперт сообщества tea.ru и главный кофейный технолог компании МАЙ Владимир Бондаренко.

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«Вложений требуют поиск и подготовка квалифицированного персонала. Очень непросто найти опытного технолога, который сможет создать идеальный купаж для капсул и успешно провести зерна через все этапы производства, не нарушив нюансов технологии», — заявил Бондаренко.

Он также отметил, что на цену кофейных капсул влияет сложность оборудования, которое используется при их изготовлении.

«Производители вкладывают значительные средства в технологии помола, обжарки и упаковки зерен», — сказал кофейный технолог.

Эксперт объяснил, что изготовление кофейных капсул разбивается на пять этапов. Первые два — отбор зерен зеленого кофе с созданием смесей и обжарка. Третьим этапом он назвал охлаждение и дегазацию.

«Некоторые компании используют в процессе обжарки воду, чтобы лучше влиять на процесс и быстрее восстанавливать уровень влажности в зерне. Такой подход позволяет добиться более однородной структуры молотого кофе», — отметил Бондаренко.

Затем наступает этап помола, цель которого — добиться очень мелкой фракции, рассказал эксперт.

«Чтобы добиться правильного помола, в промышленном производстве применяют вальцовые мельницы – высокотехнологичные устройства, способные измельчать зерна до очень мелкой фракции», — объяснил он.

Заключительный этап, по словам Бондаренко, — это упаковка.