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Готовим фриттату — итальянский омлет с молоком и добавками на сковороде

Фриттата — это сытный, щедрый на начинку омлет родом из Италии. Рассказываем, как пожарить изысканный омлет с молоком и добавками на сковороде.

Рецепт итальянского омлета фриттата
© unsplash

Ингредиенты

  • Яйца — 6 шт;
  • Болгарский перец — 1 шт;
  • Помидор — 1 шт;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Красный лук — 1/2 шт;
  • Сыр (по вкусу) — 50 г;
  • Вареная колбаса — 150 г;
  • Молоко — 60 мл;
  • Оливковое масло — 3–4 ст. л;
  • Приправы, соль и зелень — по вкусу.

Способ приготовления

На помидоре сделайте надрезы крест-накрест. Погрузите в кипяток на 3–4 минуты, затем извлеките и снимите кожуру. Мякоть нарежьте кубиками.

Лук нашинкуйте тонкими полукольцами, чеснок — слайсами. Перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Колбасу порубите брусочками. Сыр натрите.

Вбейте яйца в глубокую емкость, добавьте сыр и приправы, посолите и перемешайте до однородности.

Лук и чеснок выложите в сковороду с разогретым маслом, готовьте до мягкости. Далее выложите колбасу и болгарский перец, тушите 3–4 минуты.

Влейте сырно-яичную смесь, готовьте на слабом огне, пока поверхность омлета не схватится. Далее выложите нарезанный помидор.

Накройте омлет крышкой и готовьте около 5 минут.

Фриттата готова!

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Еда