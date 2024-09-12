Рецепт итальянского омлета фриттата

Фриттата — это сытный, щедрый на начинку омлет родом из Италии. Рассказываем, как пожарить изысканный омлет с молоком и добавками на сковороде.

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Ингредиенты

Яйца — 6 шт;

Болгарский перец — 1 шт;

Помидор — 1 шт;

Чеснок — 1 зубчик;

Красный лук — 1/2 шт;

Сыр (по вкусу) — 50 г;

Вареная колбаса — 150 г;

Молоко — 60 мл;

Оливковое масло — 3–4 ст. л;

Приправы, соль и зелень — по вкусу.

Способ приготовления

На помидоре сделайте надрезы крест-накрест. Погрузите в кипяток на 3–4 минуты, затем извлеките и снимите кожуру. Мякоть нарежьте кубиками.

Лук нашинкуйте тонкими полукольцами, чеснок — слайсами. Перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Колбасу порубите брусочками. Сыр натрите.

Вбейте яйца в глубокую емкость, добавьте сыр и приправы, посолите и перемешайте до однородности.

Лук и чеснок выложите в сковороду с разогретым маслом, готовьте до мягкости. Далее выложите колбасу и болгарский перец, тушите 3–4 минуты.

Влейте сырно-яичную смесь, готовьте на слабом огне, пока поверхность омлета не схватится. Далее выложите нарезанный помидор.

Накройте омлет крышкой и готовьте около 5 минут.

Фриттата готова!

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