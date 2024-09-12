Рецепт итальянского омлета фриттата

Готовим фриттату — итальянский омлет с молоком и добавками на сковороде
Фриттата — это сытный, щедрый на начинку омлет родом из Италии. Рассказываем, как пожарить изысканный омлет с молоком и добавками на сковороде.
Ингредиенты
- Яйца — 6 шт;
- Болгарский перец — 1 шт;
- Помидор — 1 шт;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Красный лук — 1/2 шт;
- Сыр (по вкусу) — 50 г;
- Вареная колбаса — 150 г;
- Молоко — 60 мл;
- Оливковое масло — 3–4 ст. л;
- Приправы, соль и зелень — по вкусу.
Способ приготовления
На помидоре сделайте надрезы крест-накрест. Погрузите в кипяток на 3–4 минуты, затем извлеките и снимите кожуру. Мякоть нарежьте кубиками.
Лук нашинкуйте тонкими полукольцами, чеснок — слайсами. Перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Колбасу порубите брусочками. Сыр натрите.
Вбейте яйца в глубокую емкость, добавьте сыр и приправы, посолите и перемешайте до однородности.
Лук и чеснок выложите в сковороду с разогретым маслом, готовьте до мягкости. Далее выложите колбасу и болгарский перец, тушите 3–4 минуты.
Влейте сырно-яичную смесь, готовьте на слабом огне, пока поверхность омлета не схватится. Далее выложите нарезанный помидор.
Накройте омлет крышкой и готовьте около 5 минут.
Фриттата готова!
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