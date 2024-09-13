Рецепт супа харчо из говядины с рисом

Суп харчо — классическое блюдо грузинской кухне, знаменитое по всему миру за свой интересный аромат и насыщенный вкус. Основой этого супа является говядина, а особую нотку добавляют ткемали, чеснок и специи. Рис делает харчо сытным и питательным, а ароматные травы добавляют блюду свежести.

Ингредиенты

Говяжья мякоть — 500 г

Вода — 2,5-3 л

Длиннозерный рис — 100 г

Луковица — 1 шт.

Паста томатная — 2 ст. л.

Зубчики чеснока — 3–4 шт.

Ткемали — 3 ст. л.

Грузинские специи (хмели-сунели) — 1 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец (молотый),

соль — по вкусу

Свежие травы (лучше взять кинзу) — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Нарежьте мякоть говядины на крупные кусочки, залейте ее питьевой водой, закипятите. Снимите пенку, убавьте мощность плиты и варите мясо где-то часа полтора до мягкости.

Лук режьте на мелкие кубики, обжарьте его на сковороде с каплей растительного масла до золотистого цвета. Отправьте туда же пару ложек томатной пасты, жарьте еще минуты две.

В кастрюлю с мясом отправьте рис, варите где-то 15 минут. Затем закиньте туда же готовый лук, соус ткемали, приправу хмели-сунели, лаврушку. Поперчите, посолите, варите еще минут 10, до готовности риса.

Минуты за две до конца варки закиньте в суп пропущенный через чеснокодавку рис, нарубленную мелко кинзу.

При подаче можете украсить зеленью дополнительно.

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