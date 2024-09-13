Омлет на молоке с колбасой и сыром: рецепт вкусного завтрака
Омлет с колбасой и сыром на сковороде — это классическое блюдо, которое нравится многим за свою простоту и вкус. Он готовится быстро и легко, а добавление молока делает омлет пышным и нежным. Колбаса и сыр помогут разнообразить привычный рецепт.
Ингредиенты
- Яйца куриные — 3 штуки
- Молоко — 50 мл
- Колбаса (вареная или копченая) — 80–120 г ((по вкусу)
- Сыр (твердый) — 50 г
- Приправы, соль — по вкусу
- Масло (подсолнечное или сливочное) — для жарки
- Свежие травы — для подачи
Как приготовить омлет на сковороде
В подходящую емкость разбейте яйца, залейте молоко, насыпьте соль, молотый перец и любимые приправы. Все тщательно взбейте. Колбасу нарежьте на кубики или ломтики среднего размера. Сыр натрите крупно.
Готовить омлет будем на сковороде на среднем огне. Жарьте на растительном или сливочном масле — как вам больше нравится. Залейте на предварительно разогретую сковородку нашу яичную смесь, старайтесь распределять ее равномерно.
Как только омлет начнет схватываться по краям, закиньте в сковородку нарезанную колбасу и натертый сыр. Накройте крышкой и держите на огне средней мощности, пока омлет полностью не схватится, а сыр не расплавится.
Готовый омлет можно посыпать измельченной свежей зеленью по вкусу — петрушкой, базиликом, укропом. Подавайте горячим, нарезав на порционные кусочки.
Делимся полезной информацией об омлете на молоке на сковороде с сыром и колбасой:
- калорийность — около 210 ккал на 100 г;
- время приготовления — 15 минут.