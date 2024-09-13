Омлет на молоке с колбасой и сыром: рецепт вкусного завтрака

Омлет с колбасой и сыром на сковороде — это классическое блюдо, которое нравится многим за свою простоту и вкус. Он готовится быстро и легко, а добавление молока делает омлет пышным и нежным. Колбаса и сыр помогут разнообразить привычный рецепт.

Ингредиенты

Яйца куриные — 3 штуки

Молоко — 50 мл

Колбаса (вареная или копченая) — 80–120 г ((по вкусу)

Сыр (твердый) — 50 г

Приправы, соль — по вкусу

Масло (подсолнечное или сливочное) — для жарки

Свежие травы — для подачи

Как приготовить омлет на сковороде

В подходящую емкость разбейте яйца, залейте молоко, насыпьте соль, молотый перец и любимые приправы. Все тщательно взбейте. Колбасу нарежьте на кубики или ломтики среднего размера. Сыр натрите крупно.

Готовить омлет будем на сковороде на среднем огне. Жарьте на растительном или сливочном масле — как вам больше нравится. Залейте на предварительно разогретую сковородку нашу яичную смесь, старайтесь распределять ее равномерно.

Как только омлет начнет схватываться по краям, закиньте в сковородку нарезанную колбасу и натертый сыр. Накройте крышкой и держите на огне средней мощности, пока омлет полностью не схватится, а сыр не расплавится.

Готовый омлет можно посыпать измельченной свежей зеленью по вкусу — петрушкой, базиликом, укропом. Подавайте горячим, нарезав на порционные кусочки.

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