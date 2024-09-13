Три рецепта вкусных жареных пельменей

Хотите разнообразить привычный вкус жареных пельменей? Всего несколько ингредиентов преобразят любимое блюдо! Рассказываем, как пожарить пельмени на сковороде, чтобы было вкусно: с грибами, твердым сыром или сметаной.

Жареные пельмени с шампиньонами

Пельмени — 400 г

Шампиньона — 200 г

Лук — 1 шт. Сметана (любой жирности) — 150 г

Масло растительное — 3 ст. л.

Укроп — 2 веточки Соль, приправы — по вкусу

Вода — 200 мл

Разогрейте сковороду, влейте растительное масло и выложите замороженные пельмени. Жарьте, помешивая, на среднем огне до появления румяной корочки. Влейте воду, посолите и приправьте, готовьте под крышкой 2 минуты.

Грибы промойте, обсушите и нарежьте ломтиками. Выложите их на отдельную сухую сковороду, готовьте на среднем огне до выпаривания жидкости, затем влейте немного масла и всыпьте лук, нашинкованный кубиками. Готовьте, помешивая, три минуты.

Выложите грибы к пельменям, обжаривайте 1 минуту. Вмешайте сметану и дождитесь, когда смесь закипит. Накройте крышкой и готовьте 2–4 минуты. Потом выключите огонь и оставьте блюдо настаиваться. Посыпьте мелко нашинкованным укропом.

Жареные пельмени со сметанным соусом

Пельмени — 350 г

Сметана (любой жирности) — 100 г

Масло растительное — 1–2 ст. л.

Соль, приправы — по вкусу

Вода — 300 мл

Зелень — 1–2 веточки

Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите замороженные пельмени. Готовьте, помешивая, до появления румяной корочки. В глубокой емкости соедините сметану и воду, посолите и приправьте по вкусу. Влейте получившийся соус к пельменям. Дождитесь, когда соус закипит, и накройте пельмени крышкой. Готовьте 15 минут на слабом огне. Перед подачей посыпьте нашинкованной зеленью.

Жареные пельмени с сыром

Пельмени — 400 г

Сыр твердый (любой сорт) — 80 г

Масло растительное — 1–2 ст. л.

Соль и приправы — по вкусу

Зелень — 1–2 веточки

Вода — 200 мл

Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите замороженные пельмени. Обжаривайте, помешивая, до появления румяной корочки. Влейте горячую воду, посыпьте солью и приправами. Тушите 10 минут под крышкой на слабом огне, в процессе помешивая.

Сыр натрите на терке, всыпьте к пельменям. Готовьте под крышкой еще 2–3 минуты. Сырная шапка должна расплавиться. Посыпьте мелко нашинкованной зеленью.

Теперь вы знаете, как пожарить пельмени на сковороде, чтобы было вкусно. Обязательно приготовьте пельмени, следуя этим простым рецептам, — вы останетесь в восторге.