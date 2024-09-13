Рецепт для похудения: сочная индейка в духовке

Можно устраивать себе праздник каждый день благодаря вкуснейшей индейке, приготовленной в духовке. Мясо получается сочным, мягким и совсем не вредит фигуре — всего 87 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите 500 г филе индейки, 50 г твердого сыра, два помидора, 7 г петрушки, чайную ложку итальянских трав, соль и перец по вкусу.

Филе вымойте и высушите. Нарежьте ломтиками толщиной 1,5 см и посыпьте прованскими травами, солью и перцем. Помидоры вымойте и нарежьте кружочками. Лучше выбирать плотные плоды. Сыр натрите на крупной терке.

Петрушку вымойте, отряхните и мелко порубите. В форму для запекания, обмазанную растительным маслом, выложите кусочки индейки в один слой, сверху выложите помидоры. Посыпьте сыром и уберите в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что куриные медальны можно быстро и просто приготовить для семейного ужина. Приготовленные в духовке медальоны получаются менее калорийными — всего 229 ккал на 100 г.

До этого NEWS.ru рассказывал, что необычную овощную закуску можно приготовить из помидоров, просто обжарив их на сковороде. Они послужат не только легким перекусом, но и станут отличным вариантом для завтрака или ужина и не навредят фигуре: всего 97 ккал на 100 г.