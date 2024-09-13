Как сделать домашнюю выпечку более полезной

К примеру, можно заменить обычную муку на цельнозерновую. При ее изготовлении сырье смалывают полностью вместе с оболочкой, а значит, вся польза сохраняется. Ее вкус слегка отличается, но это дело привычки.

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К тому же в тесто можно добавить мелко натертый и хорошо отжатый кабачок. Он снизит калорийность и увеличит объем блюда. При этом вкус овоща совершенно неощутим. В некоторые кексы и пироги с той же целью кладут морковь или тыкву. Цвет станет ярче, а состав обогатится витаминами и бета-каротином.

Также можно заменить часть сахара на фруктовое пюре. Запеките два яблока в духовке, пропустите через блендер и добавьте в тесто. Это сможет привнести естественную сладость, сообщает портал "Здоровое-питание.рф".

При приготовлении часть целых яиц для легкости десерта заменяют белками и добавляют в качестве начинки различные ягоды и фрукты. Выпекая пироги, не нужно смазывать противень маслом. Пользуйтесь специальной пекарской бумагой или силиконовым ковриком для духовки.

Ранее мы писали, как в Сызрани прошел фестиваль семейного пирога (0+).