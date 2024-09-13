«Арбуз фри» — простой рецепт десерта, который не навредит фигуре

Любимый многими картофель фри, мягко говоря, не полезен. Не случайно его называют блюдом, ускоряющим старение. К счастью, есть полезная альтернатива для тех, кто не может жить без закусок: «арбуз фри». Предупреждаем, жарить ломтики не придется, для приготовления достаточно нескольких минут. Помимо, собственно, арбуза вам понадобятся: нож для фигурной нарезки, греческий йогурт и горсть клубники.

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Нарежьте арбузные палочки с помощью волнистого ножа, но если такого под рукой не оказалось, вполне можно обойтись обычным. Останется только подготовить соус. Можно либо смешать клубнику и греческий йогурт в блендере, либо размягчить ягоды вилкой, добавив йогурт. Желательно, чтобы консистенция получилась однородной и не слишком жидкой.

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Этот незамысловатый рецепт, похоже, не зря завирусился в TikTok и набрал почти девять миллионов просмотров. Ведь это идеальный вариант занять руки, скажем, за просмотром фильма без вреда для фигуры. А еще это очень вкусно!