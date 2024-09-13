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Делаем сыр в домашних условиях: 5 лучших рецептов

Приготовление сыра в домашних условиях может показаться сложным и трудоемким процессом, доступным только профессионалам. Однако, это не совсем так. Существует множество простых и вкусных рецептов, которые позволят вам насладиться свежим, ароматным сыром, приготовленным своими руками. «ФедералПресс» собрал для вас лучшие рецепты домашнего сыра, которые подойдут даже для начинающих сыроваров.

Как сделать сыр в домашних условиях: пять лучших рецептов
© globallookpress.com

Творожный сыр

Это один из самых простых и доступных видов домашнего сыра. Он идеально подходит для бутербродов, салатов и десертов. Для его приготовления вам понадобится всего несколько ингредиентов и минимум времени.

Ингредиенты:

  • 1 литр молока
  • 1 стакан кефира
  • 3 яйца
  • 1 чайная ложка соли

Приготовление:

Смешайте молоко и кефир в кастрюле и нагрейте на среднем огне до образования творожной массы и отделения сыворотки.

Откиньте творожную массу на марлю и дайте стечь сыворотке. Взбейте яйца с солью и добавьте к творожной массе.

Тщательно перемешайте и выложите массу в форму, застеленную марлей. Поставьте форму в холодильник на несколько часов или на ночь. Готовый творожный сыр можно хранить в холодильнике до пяти дней.

Сыр с плесенью

Изысканный деликатес, который можно приготовить и в домашних условиях. Для этого вам понадобится специальная закваска с плесенью, которую можно приобрести в специализированных магазинах или онлайн.

Ингредиенты:

  • 4 литра молока
  • 1/4 чайной ложки мезофильной закваски
  • 1/8 чайной ложки плесени Penicillium candidum
  • 1/8 чайной ложки плесени Penicillium roqueforti
  • 1/4 чайной ложки жидкого сычужного фермента, разведенного в 50 мл воды
  • 1 столовая ложка соли

Приготовление:

Нагрейте молоко до 32 градусов Цельсия. Добавьте мезофильную закваску и плесень, перемешайте и оставьте на 30 минут. Добавьте сычужный фермент, перемешайте и оставьте на 45-60 минут до образования плотного сгустка. Нарежьте сгусток на кубики размером 1-2 см и оставьте на 15 минут.

Слейте сыворотку и переложите сырную массу в форму, застеленную марлей. Посолите сыр и поставьте под пресс на 12 часов. Затем переверните его и оставьте под прессом еще на 12 часов. Проколите сыр в нескольких местах толстой иглой, чтобы создать каналы для развития плесени. Оберните его во влажную марлю и оставьте созревать в прохладном месте (10-12 градусов Цельсия) в течение 2-3 недель.

Готовый сыр с плесенью можно хранить в холодильнике до двух месяцев.

Моцарелла

Моцарелла – это нежный и эластичный сыр, который идеально подходит для салатов, пиццы и других блюд. Приготовить его в домашних условиях не так сложно, как может показаться.

Ингредиенты:

  • 4 литра молока
  • 1/4 чайной ложки термофильной закваски
  • 1/4 чайной ложки жидкого сычужного фермента, разведенного в 50 мл воды
  • 1 чайная ложка лимонной кислоты, разведенной в 50 мл воды
  • 1 столовая ложка соли

Приготовление:

Нагрейте молоко до 32 градусов Цельсия. Добавьте закваску, перемешайте и оставьте на 30 минут. Добавьте сычужный фермент, перемешайте и оставьте на 30-45 минут до образования плотного сгустка.Нарежьте сгусток на кубики размером 2-3 см и оставьте на 15 минут.

Подогрейте сыворотку до 85 градусов Цельсия и добавьте лимонную кислоту. Переложите сырную массу в миску и залейте горячей сывороткой. Вымешивайте сырную массу руками, пока она не станет эластичной и однородной.

Сформируйте из сырной массы шарики или косички и опустите их в холодную воду. Посолите воду и оставьте моцареллу в ней на несколько часов.

Готовую моцареллу можно хранить в холодильнике в рассоле до пяти дней.

Сыр с травами и пряностями

Отличный способ разнообразить вкус домашнего сыра и придать ему особый аромат. Вы можете использовать любые травы и пряности по вашему вкусу, например, укроп, петрушку, базилик, орегано, чеснок, перец или паприку.

Ингредиенты:

  • Творожный сыр (см. рецепт выше)
  • Травы и пряности по вкусу
  • Приготовление:

Добавьте измельченные травы и пряности к творожному сыру. Тщательно перемешайте и выложите массу в форму. Поставьте форму в холодильник на несколько часов или на ночь.

Готовый сыр с травами и пряностями можно хранить в холодильнике до пяти дней.

Адыгейский сыр

Это мягкий, рассольный сыр с нежным вкусом и приятной текстурой. Он богат белком и кальцием, поэтому является полезным дополнением к рациону.

Ингредиенты:

  • 1 литр молока
  • 1/2 стакана кефира
  • 1 чайная ложка соли

Приготовление:

Смешайте молоко и кефир в кастрюле и нагрейте на среднем огне до образования творожной массы и отделения сыворотки. Откиньте творожную массу на марлю и дайте стечь сыворотке.

Посолите творожную массу и выложите ее в форму с отверстиями. Поставьте форму под пресс на 12 часов. Переверните сыр и оставьте под прессом еще на 12 часов. Опустите готовый сыр в рассол (1 литр воды и 2 столовые ложки соли) на 24 часа.

Готовый адыгейский сыр можно хранить в холодильнике в рассоле до двух недель.

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