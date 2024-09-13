Как сделать сыр в домашних условиях: пять лучших рецептов

Приготовление сыра в домашних условиях может показаться сложным и трудоемким процессом, доступным только профессионалам. Однако, это не совсем так. Существует множество простых и вкусных рецептов, которые позволят вам насладиться свежим, ароматным сыром, приготовленным своими руками. «ФедералПресс» собрал для вас лучшие рецепты домашнего сыра, которые подойдут даже для начинающих сыроваров.

Творожный сыр

Это один из самых простых и доступных видов домашнего сыра. Он идеально подходит для бутербродов, салатов и десертов. Для его приготовления вам понадобится всего несколько ингредиентов и минимум времени.

Ингредиенты:

1 литр молока

1 стакан кефира

3 яйца

1 чайная ложка соли

Приготовление:

Смешайте молоко и кефир в кастрюле и нагрейте на среднем огне до образования творожной массы и отделения сыворотки.

Откиньте творожную массу на марлю и дайте стечь сыворотке. Взбейте яйца с солью и добавьте к творожной массе.

Тщательно перемешайте и выложите массу в форму, застеленную марлей. Поставьте форму в холодильник на несколько часов или на ночь. Готовый творожный сыр можно хранить в холодильнике до пяти дней.

Сыр с плесенью

Изысканный деликатес, который можно приготовить и в домашних условиях. Для этого вам понадобится специальная закваска с плесенью, которую можно приобрести в специализированных магазинах или онлайн.

Ингредиенты:

4 литра молока

1/4 чайной ложки мезофильной закваски

1/8 чайной ложки плесени Penicillium candidum

1/8 чайной ложки плесени Penicillium roqueforti

1/4 чайной ложки жидкого сычужного фермента, разведенного в 50 мл воды

1 столовая ложка соли

Приготовление:

Нагрейте молоко до 32 градусов Цельсия. Добавьте мезофильную закваску и плесень, перемешайте и оставьте на 30 минут. Добавьте сычужный фермент, перемешайте и оставьте на 45-60 минут до образования плотного сгустка. Нарежьте сгусток на кубики размером 1-2 см и оставьте на 15 минут.

Слейте сыворотку и переложите сырную массу в форму, застеленную марлей. Посолите сыр и поставьте под пресс на 12 часов. Затем переверните его и оставьте под прессом еще на 12 часов. Проколите сыр в нескольких местах толстой иглой, чтобы создать каналы для развития плесени. Оберните его во влажную марлю и оставьте созревать в прохладном месте (10-12 градусов Цельсия) в течение 2-3 недель.

Готовый сыр с плесенью можно хранить в холодильнике до двух месяцев.

Моцарелла

Моцарелла – это нежный и эластичный сыр, который идеально подходит для салатов, пиццы и других блюд. Приготовить его в домашних условиях не так сложно, как может показаться.

Ингредиенты:

4 литра молока

1/4 чайной ложки термофильной закваски

1/4 чайной ложки жидкого сычужного фермента, разведенного в 50 мл воды

1 чайная ложка лимонной кислоты, разведенной в 50 мл воды

1 столовая ложка соли

Приготовление:

Нагрейте молоко до 32 градусов Цельсия. Добавьте закваску, перемешайте и оставьте на 30 минут. Добавьте сычужный фермент, перемешайте и оставьте на 30-45 минут до образования плотного сгустка.Нарежьте сгусток на кубики размером 2-3 см и оставьте на 15 минут.

Подогрейте сыворотку до 85 градусов Цельсия и добавьте лимонную кислоту. Переложите сырную массу в миску и залейте горячей сывороткой. Вымешивайте сырную массу руками, пока она не станет эластичной и однородной.

Сформируйте из сырной массы шарики или косички и опустите их в холодную воду. Посолите воду и оставьте моцареллу в ней на несколько часов.

Готовую моцареллу можно хранить в холодильнике в рассоле до пяти дней.

Сыр с травами и пряностями

Отличный способ разнообразить вкус домашнего сыра и придать ему особый аромат. Вы можете использовать любые травы и пряности по вашему вкусу, например, укроп, петрушку, базилик, орегано, чеснок, перец или паприку.

Ингредиенты:

Творожный сыр (см. рецепт выше)

Травы и пряности по вкусу

Приготовление:

Добавьте измельченные травы и пряности к творожному сыру. Тщательно перемешайте и выложите массу в форму. Поставьте форму в холодильник на несколько часов или на ночь.

Готовый сыр с травами и пряностями можно хранить в холодильнике до пяти дней.

Адыгейский сыр

Это мягкий, рассольный сыр с нежным вкусом и приятной текстурой. Он богат белком и кальцием, поэтому является полезным дополнением к рациону.

Ингредиенты:

1 литр молока

1/2 стакана кефира

1 чайная ложка соли

Приготовление:

Смешайте молоко и кефир в кастрюле и нагрейте на среднем огне до образования творожной массы и отделения сыворотки. Откиньте творожную массу на марлю и дайте стечь сыворотке.

Посолите творожную массу и выложите ее в форму с отверстиями. Поставьте форму под пресс на 12 часов. Переверните сыр и оставьте под прессом еще на 12 часов. Опустите готовый сыр в рассол (1 литр воды и 2 столовые ложки соли) на 24 часа.

Готовый адыгейский сыр можно хранить в холодильнике в рассоле до двух недель.