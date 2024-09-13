Ресторанные рецепты ужина за 20 минут без макарон и картошки

Новый теплый салат и оригинальные котлеты точно удивят вашу семью. Ваш обычный ужин с этими блюдами превратится в настоящий праздник. Для этого не потребуется много денег.

1. Салат с шампиньонами и жареным сыром.

Возьмите два помидора, пучок листьев салата, зубчик чеснока, четыре шампиньона, 120 г брынзы, соль, перец и постное масло по вкусу.

Овощи промойте, а чеснок очистите от шелухи. Шампиньоны разрежьте на две или четыре части в зависимости от их размера. Разогрейте сковороду и на масле обжарьте грибы до золотистости.

Брынзу нарежьте кусочками. Уберите шампиньоны с огня и обжарьте сыр на оставшемся масле.

Листья салата нарвите руками. Все смешайте в глубокой салатнице. Подавайте салат теплым, украсив зеленью и жареным сыром.

2. Котлеты из мяса и гречки.

Вам понадобятся 700 г любого фарша, 120 г готовой гречки, две дольки чеснока, соль и перец по вкусу.

В фарш добавьте гречку, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Все хорошо перемешайте.

Из фарша сформируйте котлеты, выложите на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Блюдо готово!

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