Кулинарный блогер поделилась советами по приготовлению лисичек

В кулинарии лисички ценятся за ароматность и хрусткость. Однако, чтобы они сохраняли эти свойства, их нужно правильно обрабатывать, хранить и готовить. Несколько советов дала кулинарный блогер Ольга Эрбис в интервью радио Sputnik.

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«Лисички не нужно предварительно варить. При этом их нельзя замачивать, а лучше чистить под проточной водой, иначе они впитают много влаги и потеряют свою хрусткость. Грибы важно правильно обсушить. Мой лайфхак – выкладываем лисички на противень и при небольшой температуре, градусов 50-70, при обязательно открытой духовке слегка подсушиваем в течение получаса. Очень важно, чтобы они не были размокшие», – рассказала блогер.

По ее словам, подсушенные лисички нужно обжарить с луком и сливочным маслом на сильном огне 10-15 минут. Необходимо это делать в один слой. При жарке можно добавить разные приправы – лук, чеснок, тимьян, розмарин. Данная основа может пойти в жареную картошку, стать начинкой для пирога. Кроме того, обжаренные грибы можно использовать в пицце или при приготовлении салатов. Лисички будут хороши в горячем и в холодном виде, заключила Ольга Эрбис.