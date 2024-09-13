Правда или ложь: популярные мифы о чае

С древних времён люди во всём мире любят и пьют чай. Однако о нём всё ещё ходит множество ложных слухов.

© Ferra.ru

Зелёный чай помогает похудеть. Этот чай действительно ускоряет обмен веществ, но незначительно. В ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые регулярно пили зелёный чай, сбрасывали только небольшое количество лишнего веса.

Молоко ликвидирует пользу чая. Согласно последним научным данным, белок никак не влияет на антиоксиданты в чае или даже увеличивает их уровень.

Чай лечит. Это не так. Более того, он может даже помешать действию таблеток. Важно не злоупотреблять этим напитком при болезни.

© Freepik

Чай — это не вода. Да, чай обладает мочегонным эффектом, но обезвоживание возникает только после употребления шести и более чашек этого напитка. В остальных случаях он даёт примерно столько же жидкости организму, сколько вода.

Для заварки чая нужен только кипяток. Если вы хотите сделать действительно вкусный напиток, то важно придерживаться точных температур. К примеру, для чёрного чая требуется вода с температурой 95 градусов Цельсия, для зелёного — 70 градусов. А вот кипяток может «разрушить» их полезные свойства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.