Рецепт вегетарианских баклажанов в духовке

Цены на баклажаны именно сейчас позволяют покупать эти овощи практически в неограниченных количествах. Из них можно делать заготовки на зиму, добавлять баклажаны в рагу и салаты, или готовить самостоятельные блюда. Делимся рецептом баклажанов в духовке, от которых будет невозможно оторваться. Кстати, это блюдо подходит не только вегетарианцам, но и веганам.

Ингредиенты:

баклажаны — 400 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

чеснок — 3 дольки;

репчатый лук — 100 г;

свежий укроп — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

У баклажанов отрезать плодоножку, разрезать овощи пополам вдоль и обильно присыпать солью на полчаса. Затем заготовки промыть, чтобы удалить горечь. Лук тонко нарезать полукольцами, чеснок пропустить через чеснокодавку, зелень измельчить ножом. Смешать все это в миске с остальными ингредиентами. Обильно смазать получившимся соусом баклажаны и поставить их в нагретую духовку. Выпекать полчаса на среднем огне.

Приготовленные по этому рецепту баклажаны подают как самостоятельное блюдо. Также их можно дополнить пастой, отварным рисом или картофелем.