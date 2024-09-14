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Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

Цены на баклажаны именно сейчас позволяют покупать эти овощи практически в неограниченных количествах. Из них можно делать заготовки на зиму, добавлять баклажаны в рагу и салаты, или готовить самостоятельные блюда. Делимся рецептом баклажанов в духовке, от которых будет невозможно оторваться. Кстати, это блюдо подходит не только вегетарианцам, но и веганам.

Рецепт вегетарианских баклажанов в духовке
© globallookpress.com

Ингредиенты:

  • баклажаны — 400 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • чеснок — 3 дольки;
  • репчатый лук — 100 г;
  • свежий укроп — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

У баклажанов отрезать плодоножку, разрезать овощи пополам вдоль и обильно присыпать солью на полчаса. Затем заготовки промыть, чтобы удалить горечь. Лук тонко нарезать полукольцами, чеснок пропустить через чеснокодавку, зелень измельчить ножом. Смешать все это в миске с остальными ингредиентами. Обильно смазать получившимся соусом баклажаны и поставить их в нагретую духовку. Выпекать полчаса на среднем огне.

Приготовленные по этому рецепту баклажаны подают как самостоятельное блюдо. Также их можно дополнить пастой, отварным рисом или картофелем.

  • Калорийность на 100 г: 45,97 ккал.
  • БЖУ: 1,41/1,82/5,96.
  • Время приготовления: 40 минут.
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