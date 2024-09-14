Рецепт вегетарианских баклажанов в духовке

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Цены на баклажаны именно сейчас позволяют покупать эти овощи практически в неограниченных количествах. Из них можно делать заготовки на зиму, добавлять баклажаны в рагу и салаты, или готовить самостоятельные блюда. Делимся рецептом баклажанов в духовке, от которых будет невозможно оторваться. Кстати, это блюдо подходит не только вегетарианцам, но и веганам.
Ингредиенты:
- баклажаны — 400 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- чеснок — 3 дольки;
- репчатый лук — 100 г;
- свежий укроп — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
У баклажанов отрезать плодоножку, разрезать овощи пополам вдоль и обильно присыпать солью на полчаса. Затем заготовки промыть, чтобы удалить горечь. Лук тонко нарезать полукольцами, чеснок пропустить через чеснокодавку, зелень измельчить ножом. Смешать все это в миске с остальными ингредиентами. Обильно смазать получившимся соусом баклажаны и поставить их в нагретую духовку. Выпекать полчаса на среднем огне.
Приготовленные по этому рецепту баклажаны подают как самостоятельное блюдо. Также их можно дополнить пастой, отварным рисом или картофелем.
- Калорийность на 100 г: 45,97 ккал.
- БЖУ: 1,41/1,82/5,96.
- Время приготовления: 40 минут.