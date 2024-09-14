Яблочная пастила в сушилке: рецепт простого русского десерта

Попробуйте приготовить яблочную пастилу в сушилке. Это простой и удобный способ получить натуральное лакомство, которое подойдет как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола. Повторите наш рецепт самостоятельно.

Ингредиенты

Яблоки (свежие, берите послаще) — 2 кг

Сахарный песок — 300–400 г (по вкусу, можно не добавлять вовсе)

Лимонный сок — 2 ст. л.

Вода питьевая — 100 мл

Способ приготовления

Помойте яблочки, уберите у них серединку, семена, нарежьте плоды на кусочки небольшого размера. Можно использовать яблоки любого сорта, но наиболее вкусной пастила получается из сладких и ароматных плодов.

Выложите нарезанные яблоки в емкость подходящей глубины, залейте туда воду и лимонный сок. Вскипятите смесь, сбавьте мощность и тушите все, пока яблоки не размягчатся (это займет минут 15). Переведите тушеные яблоки в пюреобразное состояние с помощью блендера или комбайна.

Добавьте в получившееся пюре сахар, если хотите чтобы лакомство было слаще, перемешайте до полного растворения. Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости яблок.

Разложите яблочное пюре ровным слоем на поддоны сушилки. Толщина слоя не должна превышать 5–7 мм, чтобы пастила равномерно высушивалась.

Установите поддоны в сушилку и сушите яблочное пюре при температуре 60–70 градусов. Весь процесс займет длительное время: от 8 до 12 часов. Время сушки может варьироваться в зависимости от толщины слоя и влажности воздуха. Пастила готова, когда она перестает липнуть к пальцам и легко снимается с поддона.

Готовую пастилу нарежьте на полоски или квадраты и сверните в рулеты.

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