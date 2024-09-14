Рецепт торта «Хлопчик кучерявый»: дети слопают за минуту

Нарядный, вкусный и нежный торт «Хлопчик кучерявый» порадует и гостей, и домашних. Он довольно просто готовится, но при этом имеет оригинальный вид.

На пять порций возьмите 260 г пшеничной муки, 250 г сметаны, 200 г сахара, столовую ложку какао с горкой, три яйца и чайную ложку разрыхлителя.

Для крема понадобится 700 г сметаны, 200 г сахара, а для глазури — 100 г темного шоколада и 50 мл сливок (20–30%).

Яйца взбейте с сахаром до пышной пены, добавьте сметану и хорошо перемешайте. Частями всыпьте просеянную с разрыхлителем муку, взбивая тесто на низкой скорости.

Далее поделите тесто на две неравные части из расчета ⅔ и ⅓. В меньшую часть добавьте какао и перемешайте.

Смажьте форму для выпекания (диаметром 20–22 см) сливочным маслом и влейте туда шоколадное тесто. Выпекайте при 180 градусах около 20 минут. После остудите корж.

Светлый корж выпекайте около 30–40 минут до сухой спички. Далее достаньте его и нарежьте средними кусочками.

Для крема возьмите 30% сметану и взбейте ее с сахаром до пышности. Выложите на блюдо шоколадный корж, смажьте сметанным кремом. Часть крема оставьте.

Кусочки светлого коржа обмакните со всех сторон в креме и горкой положите на шоколадный корж. Сверху все залейте сметаной с сахаром. Уберите все в холодильник.

Для глазури шоколад соедините в сотейнике со сливками и растопите на медленном огне помешивая. Выложите глазурь в кондитерский мешок, отрежьте кончик. Полейте торт в виде паутинки и уберите на ночь в холодильник. «Хлопчик кучерявый» готов!

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